Všestudy šly do dalšího duelu s neznámým soupeřem hned bez čtyř hráčů, kteří byli u výhry v Libčicích. Střílení gólů se tak chopila jednadvacetiletá „lvíčata“ Brázda s Horákem. Do listiny se zapsal i stejně mladý syn nového trenéra Kaisera. Svůj vlastenec na 1:1 ale ještě do přestávky odčinil, když individuální akcí připravil gól pro Brázdu. Stejný hráč výsledek ve druhé půli i pečetil.