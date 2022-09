„Ze zápasu mám rozporuplné dojmy a jsem hodně zklamaný z výsledku,“ netajil trenér Viktorie Jiří Kaiser. S týmem měl totiž utkání nalajnované jednoznačně na tři body. Růně do půle proměnil penaltu. O přestávce střídající Heřmanský pak v 63. minutě loktem v přerušené hře „přeměřil“ soupeři záda a poslal svůj tým do deseti.

Jenže oslabení se jako nevýhoda rozhodně neukázalo. Uplynulo sotva deset minut a byli to domácí, kdo zcela nečekaně tahal za kratší konec. „Hosté měli jednu šanci za cca sedmdesát minut hry. Pak přišla chvíle pravdy - ze dvou situací, z toho jedné standardní, a dvou střel na branku jsme rázem prohrávali. Navíc v době, kdy soupeř hrál o deseti hráčích,“ smutnil Jiří Kaiser.

Foto: Lužec doma dostal lekci, Mělník odvezl první body po pádu

Ani relativní dostatek času už pak nestačil na to, aby opaření domácí zápas třeba alespoň zremizovali. „Konec jsme již nezvládli, přestože jsme měli několik gólových příležitostí,“ potvrdil Kaiser. Po závěrečném hvizdu pak mluvil nejen o lekci z produktivity. „Taky se ukazuje, že to, co stačilo v okresním přeboru, nestačí ve vyšší soutěži. Sedmdesát minut hry jsem byl s výkonem mužstva velmi spokojený. Hrát a být soustředěný je ale nutné být celý zápas.“

V Byšicích zažili po trýznivém a čtyřikrát červeném závěru duelu v Libčicích daleko radostnější konec proti Bakovu. Na porážce už jediného nulového týmu skupiny se podílel i z Liběchova narychlo povolaný Hynek Tříška.

Kralupy zkontrolovaly posledního, Dynamo v nastavení zabrzdilo valící se lavinu

7. kolo: Byšice - Bakov 2:1 (27. J. Svačina, 60. Tříška - 81. Vaněk), Chotětov - Libčice 3:2 (33. vl. Basl, 47. Vyhlas, 56. Koníček - 79. a 83. Paluka), Hovorčovice - Rejšice 0:2 (25. z pen. Gracl, 48. Mynář), Lužec - FC Mělník 0:3 (77. Steinz, 83. Pudil, 84. Šelemberk), Záryby - Benátky B 1:4 (48. Bojkovič - 20. a 30. Jimmy, 16. Vlček, 69. Pešta), Všestudy – Pěčice 1:2 (32. z pen. Růně – 68. Valenta, 74. Kohout), Kosmonosy B – Velvary B 3:0 (5. Husák, 47. z pen. Maryška, 85. Boxan)