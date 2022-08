Pouze na první pohled hladké vítězství je pro hosty o cennější, že před utkáním sčítali personální ztráty. „Dokázali jsme si, že i přes osm absencí a improvizaci v sestavě se dá zahrát týmový a bojovný výkon. A pokud každý hráč maká za druhého, tak se výsledek dostaví,“ těšilo předsedu FK 1901 Luboše Černého.

„Nebyli jsme vyloženě lepším mužstvem, ale hráli jsme organizovaně, týmově a byli produktivní," vyjmenoval Černý důležité aspekty výhry. „Pochvala patří i brankáři Šídlovi, který nás několikrát podržel, mladším hráčům v sestavě i z lavičky a v neposlední řadě Culkovi s Krimlákem, kteří dohrávali se zraněním. Do příštího víkendu se musíme dát dohromady a na tři body navázat v domácím prostředí proti Jílovišti,“ dodal Luboš Černý.

Umělka Libiši nevoněla. V Chebu prohrávala od první minuty, odvezla bůra

Dynamo sice v Dobré brzy prohrávalo, pak mu ale soupeř cestu za výhrou hodně ulehčil. Před půlí se nechal zbytečně vyloučit Ondrášek. Dalším klíčovým momentem byla chvíli nato neproměněná penalta. Po přestávce vše završily dvě hrubé chyby, k nichž hosté duel rozhodli.

Doberáci začali, jak potřebovali, už v 6. minutě zužitkoval jejich tlak po standardní situaci důrazný Zelenka. Měli také další možnosti, ale už je neproměnili a hra se začala srovnávat. A nejen to, Dynamo Kučerou, kterému to dal pod sebe Kulhánek, vyrovnalo. Velkou výhodu mu ve 42. minutě poskytl Ondrášek, který za kritiku výroků rozhodčího chytil červenou kartu.

Dlouhé oslabení značně nabouralo domácí plány, tým se už musel spíš bránit a neubránil, navíc soupeři dával po vyloučení i další dárky. Těsně před odchodem na přestávku to byla neproměněná penalta, když Zavadil u tyče vyžehlil "hasící" zákrok Valdy. V 63. minutě trestal hrubou chybu v rozehrávce Kochman a o dalších deset minut později podobně jistil výhru hostů zkušený kanonýr, ale v utkání znovu předstoper Pekárek.

Hecovačka se strážcem, pak nevyužité šance. Halbichův návrat skončil bez gólů

„Domácí vstoupili do utkání dobře a půl hodiny měli převahu. Nám chyběli zkušení hráči vzadu Vorel s Dubským. Rychlonozí kluci nám dělali celkem starosti," popsal úvod utkání trenér Dynama Daniel Kaplan. Zápas podle něj nezlomilo ani tak vyloučení jako neproměněná penalta. „Po půli už jsme byli lepší. Měli jsme víc míč na kopačkách, dostali jsme se do tří čtyř šancí, soupeř do žádné. A dali jsme i pěkné branky. S šesti body po třech kolech jsme samozřejmě spokojení," dodal.

„Mohli jsme klidně uhrát remízu 1:1, bohužel jsme udělali opravdu zbytečné a hrubé chyby, kdy si obránci mohli přihrát, ale předrželi míč a přišli o něj. K tomu to to zbytečné vyloučení, na tohle si musíme dát pozor. V kabině jsme si to po utkání všechno vysvětlili a pojedeme dál. Musíme protrhnout hlavně koncovku, protože v poločase jsme mohli vést klidně 4:1 a bylo by po zápase,“ mrzelo trenéra Velké Dobré Marka Abrhama.

4. kolo: Vestec - Podlesí 4:0 (3. Kalod, 14. Máče, 67. Říha, 88. Matysík), Nové Strašecí - Klecany 2:5 (20. Mrázek, 73. Hartman - 33. Žampach, 35. z pen. Ševčík, 52. Malý, 60. z pen. Průcha, 88. Tůma), Velká Dobrá - Nelahozeves 1:3 (6. Zelenka - 30. Kučera, 63. Kochman, 76. Pekárek), Jinočany - Kralupy 0:3 (19. Novotný, 52. z pen. Mařík, 90+2. Krejza), Jíloviště - Kladno B 2:3 (67. z pen. a 73. Walter - 11. vl. Rada, 37. Pospíšil, 84. Noll), Milín - Králův Dvůr B 5:1 (26. a 77. Gabriel, 47. z pen. Obdržal, 49. Soldát, 89. Pohořálek - 20. Krejča), utkání Slaný B - Kosoř, SK Rakovník - Chlumec se hrají v neděli