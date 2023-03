V době své prvoligové slávy platil za symbol klubové věrnosti. Však také se Spartou posbíral tolik titulů jako nikdo jiný. V posledních sezonách se ale bývalý vynikající stoper Letenských Jiří Novotný v jedné kabině úplně dlouho nezdržoval. Sotva rok poté, co přestoupil z tehdy ještě třetiligového SK Rakovník, který i trénoval, opouští také Kralupy. S nimi loni na jaře vykopal postup do I. A třídy. Stejný cíl, ovšem zase o patro níž, teď má před sebou i v Dolních Břežanech.

Jiří Novotný během derby s Nelahozevsí | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Chuť mám stále, baví mě to, rád budu pokračovat,“ hlásil čtrnáctinásobný český šampion před startem aktuální sezony. Na podzim to potvrdil. Vynechal pouze jediný zápas. Na hřišti, už ne v obraně, ale v záloze, byl i ve dvaapadesáti stále hodně platný. Vstřelil i dva góly…

Jenže do jara už s ním a jeho bohatými zkušenostmi v Kralupech nepočítají. Šuškanda sílící po absenci v posledním přípravném a prvním mistrovském utkání se potvrdila. Jiří Novotný přestoupil do Dolních Břežan.

„Prostě a jednoduše jsme se rozhodli jít jinou cestou. Vyšlo nám dost mladých hráčů a potřebujeme omlazovat," sdělil k odchodu sparťanské ikony manažer kralupského mužstva David Hemr starší a zdůraznil, že se rozhodně nejednalo o nějaký vyhazov. „Známe se dlouho, dohodli jsme se jako lidi."

Jiří Novotný ještě v přípravě zakotvil v týmu Olympie Dolní Břežany. Na jaře tak bude hrát okresní přebor na Praze-západ. Přestup už svítí v systému. Proč právě Břežany? „Je to jednoduché. Bydlí tady. Nějakou dobu už s námi chodil na tréninky," prozradil trenér Olympie Michael Žižka.

Sám bývalý sparťan, ale o více než dekádu mladší, se netají obdivem k tomu, jak Jiří Novotný k fotbalu i nadále přistupuje a co mu dává. Když se pak naskytla možnost zrealizovat jeho příchod, vedení Olympie neváhalo. „Semlelo se to nečekaně úspěšně a pro nás jen dobře. Počítali jsme s ním spíše později. Že se to podařilo už nyní, jen vítám," potvrdil Žižka.

Popsal i očekávanou roli fotbalové persony. „V zimní pauze jsme posílili o nějaké mladé hráče, kteří vedle sebe potřebují zkušenost, a Jirka Bílek se k nám momentálně ještě ze zdravotních důvodů nepřipojil, je po operaci oka a záleží zcela na jeho rozhodnutí, jak se bude cítit," zmínil kouč Žižka bývalého kapitána a dnes sportovního ředitele Slavie.

Velký přínos bývalého reprezentanta v řízení hráčů okolo mu prý ukázal hned první přípravný zápas, do kterého zasáhl. A co teprve až budou k dispozici oba a naváží na spolupráci, která před časem fungovala už ve Vestci… A "starých známých" bude ještě mnohem víc. Jedním z hlavních rivalů v boji o čelní příčky jsou i Všenory, kde Novotný kopal několik sezon hned po konci na nejvyšší úrovni.

Společně ve Spartě

Jednačtyřicetiletý Michael Žižka, který trenérské žezlo převzal před sezonou, dokonce působil na Letné ve stejné době jako jeden z tehdejších mazáků áčka. Z mládeže se ale prosadil "pouze" do rezervy, prvoligovou kariéru nastartoval až později v Českých Budějovicích.

„On byl tehdy top hráč áčka. Já byl kluk, který byl rád, když dostal příležitost si s nimi zatrénovat. Extra jsme se ale neznali. Nebylo to s juniorkami propojené tolik jako dneska. Když jsme dostali možnost tam jen nahlédnout, byla to čest," vybavil si Michael Žižka více než dvacet let starou historii. „O to víc mě překvapilo, co na hřišti ve svém věku dodnes předvádí. Klobouk dolů," smeká Michael Žižka.

Na spolupráci se těší po všech stránkách. „Nechce prohrát .ani na tréninku, dokáže tým správně sprdnout. Má v sobě to sparťanství. Moc se mi to líbí. Určitě se dál rozvine i naše vzájemná komunikace, která je teprve na začátku."

Břežany půjdou do jara z třetího místa, dá se tak očekávat útok na postup. „Ambice máme," neskrývá Žižka. Nějakými prohlášeními směrem k postupu ale tým rozhodně svazovat nechce, sám o něm mluví jako o černém koni soutěže. „Nevýjdou vám dva zápasy a čelo vám uteče. Do jarních zápasů jdeme s pokorou a samozřejmě chutí vyhrávat. Do první trojky ale chceme skončit určitě," uzavírá Žižka.