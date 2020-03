Basketbalisté Nymburka potvrdili v prvním zápase osmifinále Ligy mistrů roli favorita a tureckou Bandirmu porazili v pražské hale Královka naprosto s přehledem o dvaadvacet bodů 92:70.

Basketbalisté Nymburka potvrdili roli favorita a porazili Bandirmu | Foto: Foto: Tomáš Laš

Domácí košíkáři vlétli do utkání jako uragán a brzy si vytvořili komfortní náskok, který si pak udržovali až do konce střetnutí. Na začátku druhé čtvrtiny vedl Nymburk už o dvacet bodů. Na palubovce v té době kralovali především Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík. Hosté se zmátořili ve druhé polovině druhé části, ale Nymburk zvrat nepřipustil, opět zabral a zase začal navyšovat svůj náskok. To samé platilo i ve třetí desetiminutovce. Poslední čtvrtina se už dohrávala jen z povinnosti a bylo patrné, že na obou stranách klesla koncentrace. Hráči chtěli alespoň předvést početnému publiku pohledné akce a efektní zakončení. Český mistr udělal velký krok k postupu, který může dotáhnout za týden na palubovce soupeře.