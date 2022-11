Domácím v netradičním dopoledním termínu vyšla po změně stran sázka na brejky. „V první půli jsme měli tři velké šance. V zakončení jsme byli nepřesní, nebo nám chyběl důraz před brankou. Ve druhém už se nám podařilo naše šance využít. Po první brance jsme se zbytečně zatáhli a hosté nás dostali pod tlak. Do žádné větší šance se nedostali. Toho jsme dokázali využít a po dalším brejku do otevřené obrany hostů jsme přidali druhý gól. Závěr zápasu už jsme si pohlídali a zaslouženě vyhráli,“ dodal Jan Studený, který s týmem zimuje na osmé příčce.

Z Dynama spadla v závěru podzimu deka, rozlučku Kralup rozsvítila rána kapitána

Hosté zakončili celkem úspěšný a vydařený podzim porážkou, když podle slov svého trenéra Lukáše Vlka nedokázali přetavit herní převahu. „Utkání na velmi náročném terénu bylo od začátku hodně bojovné. My jsme spíš drželi balon, soupeř spoléhal na brejky. Po bezbrankovém poločase, kdy si oba týmy vypracovaly po dvou šancích, rozhodly naše dvě chyby ve druhé půli. I přes herní převahu jsme se nedokázali dostat do koncovky a to bylo rozhodující.“

15. kolo: St. Boleslav – Poříčí 0:7 (6. a 34. Tlustý, 75. a 76. Walter, 9. Azilinon, 12. vl. Brůžek, 18. Galuška), Pš. Mělník – Nymburk 2:0 (51. Mihalík, 79. Šmíd), Vlašim B – D. Bousov 0:8 (8. a 66. Pažout, 53. a 81. Kasal, 32. Bělík, 36. Keszeg, 40. Horák, 88. Honc), Býchory – Čáslav B 1:1 (1. Vyhnánek – 11. Špičák), Sn Poděbrady – Votice 3:3 (25. a 89. Jiráň, 90+5. Pacovský – 22. a 50. Štork, 27. Slunečko), Úvaly – Lysá 4:2 (58. a 73. Urban, 77. a 88. Flóro – 7. Veselý, 68. Janda), Hlízov – Čelákovice 0:0, Luštěnice – Boh. Poděbrady 3:2 (70. z pen. a 88. z pen. Grus, 24. Hůlka – 27. Martínek, 89. Suchánek)

Okresní fotbal: Dolany ztratily podzimní prvenství v řepínské mlze