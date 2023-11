Podruhé během podzimu fotbalisté mělnické Pšovky přivítali na svém hřišti v rámci I. A třídy Luštěnice. Zatímco zářijový zápas končil po vykradení hostující šatny už o půli (za stavu 2:0) pořádnou mrzutostí, tentokrát výprava z Mladoboleslavska odjížděla s úsměvy a bodovým odškodným po výsledku 1:3. Domácí sice v utkání udeřili jako první, hosté ale přispěchali s bleskovou odpovědí, ve druhém poločase pak rozhodli ve svůj prospěch.

Fotbalisté Pšovky Mělník v dohrávce podzimu prohráli se Sokolem Luštěnice 1:3. | Foto: Václav Mikulecký

Trenér vítězů Jakub Pleško po utkání zdůraznil, že se hrálo na hodně těžkém terénu. "Mezihra veprostřed hřiště byla hrozně těžká. Nedalo se na tom vůbec kombinovat. Trpělivě jsme bránili a podařily se nám nějaké protiútoky. Ve druhém poločase už domácí neměli žádnou stoprocentní šanci, ani si nevytvořili nějaký tlak, aby dali gól, snížili, či dokonce otočili," popisoval utkání.

Souhlasil, že důležitá byla rychlá reakce (po minutě) na vedoucí gól domácích. "To, že jsme hned vyrovnali, domácí hodně srazilo. Ten efekt, že by nás první gól měl zlomit, se během jediné minuty otočil. To bylo asi zásadní," přitakal.

Přiznal zároveň, že opakování zápasu hostům pomohlo k mnohem silnější sestavě, než v jaké se na soutoku představili poslední zářijový den. "V té půlce podzimní sezony jsme měli velký počet zraněných hráčů. Když jsme sem jeli poprvé, měli jsme zrovna pět šest hráčů mimo. Teď jsme byli v daleko silnější sestavě."

Na místě, kde původně zjistili odcizení platebních karet, hotovosti, dokladů a dokonce i jednoho vozidla, tentokrát proběhlo vše bez problémů. "Kabiny už jsou nyní zamřížované, takže šance, že se tam znovu dostane zloděj, tady už nebyla. Z tohoto pohledu to bylo zcela v klidu," sdělil Jakub Pleško.

Pět výher, dvě remízy a osm porážek vyneslo Pšovce průběžné dvanácté místo. S šesti body k dobru na aktuální sestupovu hranu se tým okolo hrajícího kouče Jana Studeného bude muset mít v jarní části od začátku na pozoru.

FK Pšovka Mělník – Sokol Luštěnice 1:3 (1:1)

Branky: 16. Rypka – 17. Lada, 66. Semerák, 83. Hrynčuk. Rozhodčí: Brožek. ŽK: 2.5. Diváci: 120.