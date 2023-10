Několik zraněných hráčů, k tomu dva potrestaní po minulém venkovním zápase… Fotbalisté kralupského FK 1901 před utkáním v Podlesí počítali ztráty v sestavě ve velkém. Po devadesáti minutách přišly i ty bodové. Porážka 0:2 byla první po více než měsíci.

I. A třída - skupina B, 11. kolo: FK Kralupy 1901 - FK Jinočany (3:1), 14. 10. 2023 | Foto: Jan Sláma

Bez Kabyla, Vítečka, Maříka, Chlapce, Petra a Janíček a na lavičce s jediným náhradníkem do pole hosté dokázali na hřišti v tabulce o tři body chudšího soupeře držet bezbrankový stav déle než hodinu hry. Pak ovšem domácí zasadili dva údery v rozmezí pár minut a osudu utkání bylo rozhodnuto.

„Prvních dvacet minut byli lepší domácí. Vytvořili si několik šancí, které neproměnili a do konce poločasu se hra už vyrovnala. Druhý poločas jsme nehráli špatně, drželi jsme balon, měli hru pod kontrolou a začali jsme myslet na body,“ popsal předseda FK 1901 Luboš Černý ze svého pohledu dění zápasu, který se během krátké chvíle přece jen překlopil na stranu celku z Příbramska.

„Bohužel jsme v rozmezí dvou minut udělali dvě fatální chyby. O to víc mrzí, že to nebyly žádné vypracované šance, ale vyloženě naše chyby. Ale to se ve fotbale stává, je to o chybách a dnes jsme je bohužel udělali my,“ zalitoval Černý.

Na utkání V Olších dokázali najít i klady v podobě přístupu hráčů okleštěné sestavy. Kromě bojovnosti a nasazení si pochvalu vedení vysloužili i zaskakující mladíci. „Ukázali, že na tuto soutěž mají, mohou se dále zlepšovat a poprat se o sestavu, ale prozatím chybí větší zkušenost. Odjíždíme bez bodu, ale nemáme se za co stydět,“ zakončil Luboš Černý.

12. kolo: Vestec – Jinočany 1:4 (10. Hendrych – 18. a 75. Sedláček, 23. a 39. Pelikán), Podlesí – Kralupy 2:0 (65. Drašnar, 68. Šrajn), Klecany – Nelahozeves 4:1 (29. Svoboda, 61. Novák, 63. Urban, 84. Průcha – 47. Kalaš), Votice – Sedlec-Prčice 0:5 (9., 28. a 62. Prchlík, 54. a 83. Pištěk), SK Kladno B – Sp. Příbram 1:1 (78. z pen. Janda – 71. Vošmik), Kosoř – Beroun 0:3 (12. Tarasov, 60. Novák, 82. Novosad), SK Rakovník – Jíloviště 3:1 (74. a 79. Žďánský, 86. Wajshajtl – 52. Vrabec), Slaný B – Tuchoměřice 0:3 (23. Sulík, 46. Stehno, 59. Vegricht)