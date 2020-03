Pšovka se po přípravných porážkách od Nelahozevsi (2:3) a Dobrovice (0:3) dostala do střelecké pohody duely s Vysokou (5:1) a naposledy i s Hovorčovicemi. Poslední tým B-třídní skupiny s mělnickou účastí svěřenci trenéra Jana Studeného vysekli 7:1. Při chuti byl na umělé trávě v Hrobcích především pětigólový Jakub Pokorný.

„Příprava probíhala v rámci možností podle představ. Docházka byla slušná,“ shrnul kouč uplynulý měsíc a půl. Víceméně pozitivně se až na úvodní poločas po téměř třech měsících vyjádřil také o přípravných zápasech.

Povzbudivé vítězství si na konto připsali také sousedé z Podolí. Na své umělce dvěma góly Bella a jedním Antoše porazili 3:0 Doksy hrající stejnou třídu ve skupině A. Zimní bilance týmu vedeného dvojicí Zejda – Dohnal je tak hodně podobná té pšovecké. Po porážkách 1:6 v Roudnici a 2:4 od Křešic následovalo vítězství 3:2 nad Byšicemi.

Ani příznivější výsledky ale příliš nevylepšily celkovou (ne)spokojenost trenérů s přípravou. „Nebylo to podle našich představ,“ uvedl Pavel Dohnal, kterému vadila slabší docházka na tréninky. „Příliš se nás nescházelo a přístup některých hráčů k trénování mě docela mrzí. I s ohledem na to, že kluci chodí do práce a mají závazky, bychom se dvakrát v týdnu měli sejít a kvalitně potrénovat,“ posteskl si.

Zárybští v zimě odehráli kvůli zrušenému soustředění o jedno utkání méně než původně plánovali. Po porážce 2:4 od Dobrovice a remíze 3:3 s ČAFC Praha v závěrečném na rozdíl od jiných týmů okusili přírodní trávu. Na vlastním hřišti se rozešli smírně 1:1 s Kunicemi, průběžné stříbrným týmem D skupiny I. B třídy.

„Náš výkon nebyl úplně ideální, ale ani tragický. Oznámkoval bych jej asi trojkou,“ hodnotil hrající asistent Daniel Krulich, podle kterého se pochopitelně projevil přechod z umělky. „Po dlouhé době na trávě nám míč odskakoval a po deseti minutách jsme měli těžký nohy. Ale odehráli jsme to celkem dobře a v jasně vyhraném zápase dostali gól až v dvaadevadesáté minutě,“ dodal.

Sílu jednoho z předních týmů B-třídy okusilo také Dynamo Nelahozeves. Od Libčic schytalo na umělé trávě ve Velvarech porážku 3:6. Dvěma zásahy ji mírnil Pekárek, o vypůjčení starého známého útočného čahouna z Uh alespoň do startu jara by trenér Kaplan velmi stál.

Hráčů totiž podle svých slov aktuálně nemá zrovna nazbyt. „V tomto ohledu asi nebudeme sami. Snažili jsme se tak připravit v mezích možností, odehráli čtyři zápasy a uvidíme, co nám to pro jaro přinese. S Libčicemi hrajeme pravidelně a jsou to vyrovnané zápasy. Prokázaly, že jsou jedním z favoritů na postup,“ shrnul přípravu i poslední test Daniel Kaplan, jehož tým kromě výhry nad Pšovkou remizoval s Chabry a nestačil na lídra krajského přeboru Klíčany.