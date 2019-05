Mělnicko – Od začátku jara pouze vítězili a odměna se dostavila. Fotbalisté mělnického FC si čtyři kola před koncem I. B třídy zajistili právo startovat v příštím ročníku o patro výš. I. A třída by se tak na Podolí vrátila poprvé od znovuobnovení mužstva v roce 2007.

Fotbalisté FC Mělník (v černém) porazili v duelu prvního s druhým béčko Dobrovice 3:0 a vládnou skupině s desetibodovým náskokem. | Foto: Deník / Luboš Kurzweil

„Podařilo se nám skloubit zkušenost s mládím. Využili jsme hodně mladých hráčů, kteří ještě loni hráli dorosteneckou divizi pod Martinem Krobem. Několik se jich už prosadilo do sestavy, dva až tři dokonce do základní, což nám samozřejmě dělá radost. Kluci jako Antoš, Miřatský, Bernard se snaží začlenit do velkého fotbalu a jsme rádi, že se jim daří,“ komentuje trenér Václav Zejda výsostní postavení, o které už mužstvo nemůže připravit ani jeden ze soupeřů.