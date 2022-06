O tom, že se Podlesí nepohybuje poblíž čela tabulky náhodou, se dynamovci přesvědčili v utkání vícekrát. Poprvé hned v úvodu. „Podlesí vstoupilo do utkání aktivně, drželo míč na kopačkách. Chvilku nám trvalo, než jsme se s nasazením hostů vyrovnali. Ale velice brzy se na nás štěstí usmálo,“ narážel kouč na rychlé vedení z dílny Valdy, který bez problémů dorážel tvrdou ránu Pekárka. Sotva pak uběhlo dalších sedm minut hry, zavěsil zpoza šestnáctky levačkou k tyči Kulhánek - 2:0.

Z gólově plodné dvacetiminutovky to ale byla teprve polovina. Přesná hlavička Hnízdila podala domácím bleskový důkaz, že vyhráno není. K srdci si to vzal i střelec Jakub Kučera, po jehož úniku byl dvoubrankový rozdíl zpět a vydržel až do půle.

Start do druhé ale hostitelům podle představ nevyšel. „Hosté na nás vlítli a po dvou krásných akcích na jeden dotek vyrovnali,“ popsal Kaplan, jak se začínalo od nuly. Vrcholící čekání diváků na to, kdo vstřelí další branku, pak neukončil nikdo jiný než znovu Jakub Kučera. Hlavičkou po centru vymetl šibenici, hosté už na obrat síly nenašli. Zápas pak uzavřel dobře hrající Krejza, který prostřelil brankáře po nahrávce Hrnčíře.

Kromě vítězství měl domácí tábor tentokrát k oslavě ještě o důvod víc. „Slavilo se i narození vnuka našeho brankáře Kratochvíla, který nás v zápase několikrát podržel,“ prozradil trenér Kaplan a připomněl zároveň, že mezi tyčemi po týdnu znovu zaskakoval a velmi úspěšně syn prezidenta klubu.

28. kolo: Vestec – Doksy 1:0 (55. Matysík), Nelahozeves – Podlesí 5:3 (19. a 77. J. Kučera, 7. Valda, 13. Kulhánek, 87. Krejza – 13. Hnízdil, 52. Vohradský, 65. Buch), Klecany – N. Strašecí 5:0 (44., 88. a 90. Hrdina, 66. Dvořák, 63. Hora), Mníšek p. Br. – Votice 0:4 (17. a 56. Kramný, 29. Rezek, 86. Navrátil), Sp. Příbram – Zdice 5:1 (4. Slepička, 16. Pilík, 24. Šváb, 51. Voříšek, 55. Vošmik – 90. Krůta), Jíloviště – Chlumec 0:1 (69. Ezeala), Libušín – Sedlec-Prčice 1:2 (44. Kaválek – 73. Davídek, 84. Raček)