/FOTOGALERIE/ Po prvních dvaceti minutách A-třídního utkání mezi Pšovkou a Starou Boleslaví by na domácí vsadil asi málokdo. Po hlavičce Krulicha a bleskovém brejku zakončeném Prágerem prohrávali se Slavojem 0:2. Pověstná Csapárova past ale po půli tentokrát dokonale sklapla. Po čtyřgólové smršti v poslední dvacetiminutovce platil na konci stav 4:2.

I. A třída - 16. kolo (30. hrané): FK Pšovka Mělník - Slavoj Stará Boleslav (4:2), 17. 6. 2023 | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„První půle, kdy jsme měli jedinou šanci, od nás byla strašidelná. V kabině jsme si něco řekli. Kluci se zvedli, začali makat a přišly šance a obrat. Gólů jsme klidně mohli dát ještě o tři čtyři více,“ popsal obrat sezony tentokrát nehrající kouč Jan Studený.

Proč to nešlo hned? „Na začátku se nám něco nepovedlo, kluci dají hlavy dolů a nemakají, jak by měli. Naštěstí se to ve druhé půli povedlo otočit,“ oddechl si Jan Studený a potvrdil, že na tradiční dokopnou si tak tým přenesl skvělou náladu. „Hraje nám tu hymna Ligy mistrů a kluci běhají nahatí po hřišti a střílejí na branku,“ prozradil po telefonu dění na už setmělém trávníku.

Vítězstvím se Mělnickým podařilo v tabulce na poslední chvíli přeskočit béčko Čáslavi. Skončí tak na dvanácté příčce se shodným ziskem jako jedenáctá Lysá, která má o gól lepší vzájemné zápasy. „Závěr byl pro nás dobrý,“ uzavřel Jan Studený.

Pšovka Mělník - Slavoj St. Boleslav 4:2 (0:2)

Branky: 70. Havel, 80. z pen. Dvorný, 86. Rypka, 87. Svoboda - 6. Krulich, 18. Práger. Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 0:2. Diváci: 110.