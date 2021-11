Petr Pejša se v dresu Vltavína rozehrál k neskutečným výkonům. Po nepříliš vydařeném úvodu se královsky rozstřílel a po podzimních patnácti zápasech u jeho jména svítí jednadvacet nastřílených gólů! Druhého nejlepšího střelce Petra Mužíka z Domažlic za sebou přitom nechal o propastných osm branek. „Bez spoluhráčů bych to nezvládl. Přihrávky na góly byly parádní, několik jsem už jen dával do prázdné brány, když mi spoluhráči vytvořili stoprocentní šanci. Není to jenom moje zásluha, že jsem dal tolik gólů,“ zůstává skromný Pejša.

Není divu, že střeleckého apetitu stále teprve čtyřiadvacetiletého útočníka si všimly také kluby z vyšších soutěží, které o vltavínské eso projevily zájem. „Nabídek už bylo docela dost z první i druhé ligy, takže promýšlím, abych si tentokrát vybral správně. Nechci udělat ukvapené rozhodnutí, ještě mám čas. Rozhodovat se bude až v lednu, kdy se otevírá přestupové okno. Je ale pravděpodobné, že na jaře už budu hrát jinde,“ přiznává.

Mladý střelec, který se v MOL Cupu trefil i proti prvoligovému Baníku Ostrava, už si angažmá v české nejvyšší soutěži vyzkoušel. V dresu Zlína a Příbrami naskočil ve dvou sezonách do osmi zápasů, ale střelecky se neprosadil. To doufá, že se nyní zlepší. „V přípravě jsem nic nezměnil, ale už jsem starší a zkušenější. Díky tomu mám větší úspěšnost. Šancí jsem měl vždycky hodně, nějaké góly jsem taky dával, ale nikdy ne tolik,“ říká.

Svoje slova během podzimní části jednoznačně potvrdil. Vltavín se i díky Pejšovým skvělým výkonům nachází se dvaatřiceti body na prvním místě a na svém kontě má nejvyšší počet nastřílených a druhý nejnižší počet inkasovaných gólů. Před zimní přestávkou navíc vyhrál sedm utkání v řadě. „Všichni v týmu by rádi postoupili do druhé ligy. Máme mladý tým a kluci by chtěli jít výš. Záleží ovšem, jak to bude s financemi, jestli by to majitelé zvládli utáhnout. Od vedení žádný takový cíl vytyčený nebyl. Prostě jsme jen hráli,“ přiznává nejlepší střelec ČFL.

Otázkou před jarní částí zůstává, jak si rozjeté Loko bez kanonýra Pejši poradí. Produktivní útočník pravděpodobně zamíří do vyšší soutěže, jak sám přiznává, a spolu s ním odejde i více než polovina nastřílených branek. Některý z prvoligových klubů by naopak do druhé části sezony mohl vytáhnout nečekaného střeleckého žolíka.