Karban s rozhodčím Jeřábkem rozehrál Lauda, který poslal k zemi protihráče bránícího rychlé rozehrávce přímého kopu. Sotva ale k rozehrání došlo, šla červená do akce znovu a opakovaně.

Domácí Hrdina na půlce sestřelil Majzlera. Ze hry tak vyřadil nejen zraněného soupeře, ale i sebe. Své si na adresu vyloučeného hráče Libčic od plic řekl trenér a v utkání vedoucí Byšic Daniel Hnízdil. Červenou tak viděl i on. Po ní se dostal do křížku i s rozhodčím. Dojít mělo i k jeho odstrčení, což trenér nepopírá, ovšem přidává, že jako první strkal rozhodčí do něj.

Každopádně fyzický kontakt nebyl pro rozhodčího důvodem v utkání nepokračovat. A v jeho zbytku tasil redku ještě dvakrát. Co do činění s disciplinárkou bude mít i kapitán hostí Petr Svačina – v přerušené hře se rukama rovněž on opřel do soupeře. Smutnou tečku pak v nastavení udělal dalším červeným faulem sotva dvacetiletý Macháček.

Nejpřísnější trest ale nejspíš čeká za výhrůžky a nadávky na kouče Hnízdila. Ten potvrdil, že jej vytočil soupeřův zákrok na jednoho z jeho hráčů. „Po odehrání balonu trefil jeho stojnou nohu, se kterou byl rok doma a teprve v červnu mu vyndavali šrouby,“ objasnil, co bylo pomyslnou rozbuškou. Komise má o "zábavu" postaráno…

Očima trenérů

PĚČICE – ZÁRYBY 5:2 (3:1)

František Šindelář, trenér Záryb: „Do Pěčic jsme jeli s jasným cílem urvat tři body. Bohužel ten vzal za své už v první půli, kdy jsme po našich dvou zbytečných ztrátách inkasovali. Druhý gól bych si však velmi rád prohlédl na videu, protože dle mého soudu padl z jasného ofsajdu. Po dvou střídáních ještě v první půli se hra oživila, nám se podařilo snížit a přitlačit soupeře k jeho vápnu. Naše akcie ale klesly po odpískané (ne)penaltě, ke které se raději nebudu vyjadřovat. Do druhé půle jsme šli s odhodláním výsledek otočit, ale naše stará bolest, ztráty ve středu hřiště, malý tlak do soupeřova vápna a malé nasazení v osobních soubojích umožnily soupeři ještě dvakrát skórovat. Naše snížení v závěru už bylo jen výkřikem do tmy. Navíc jsme díky zraněním přišli o dva hráče.“

VELVARY B – VŠESTUDY 4:2 (1:1)

Jiří Kaiser, trenér Všestud: „Těžký zápas, který se ještě znásobil tím, že domácí byli posílení o hráče prvního mužstva. Porážka mě mrzí, protože jsme k ní přispěli chybami, které domácí trestali. Obzvlášť pak obě rozhodující branky (ukázkové střely na zadní tyč) za stavu 1:1 během dvou minut nám vzaly tu správnou energii v zápase. Nicméně se naši hráči do zápasu vrátili, když jsme udělali změny v sestavě. Čtvrt hodiny do konce jsme snížili na 2:3 a zápas byl opět otevřený. V době, kdy jsme se snažili o vyrovnání, přišla fatální chyba našeho gólmana, který do té doby držel naděje na úspěch, a bylo rozhodnuto. Stínem zápasu je pak zranění našeho útočníka, který byl dohrán a musel být odnesen za pomocí hráčů z hrací plochy. Přesto si kluci zaslouží respekt, jak se zatím prezentují v soutěži a jak na sobě pracují mladí hráči v týmu.“

BENÁTKY B – LUŽEC 2:1 (1:0)

Martin Tauchman, trenér Lužce: „K utkání jsme jeli v kombinované sestavě bez Sušíra, Bernarda, Vlasáka a Martina Kučaby. I přes tyto absence jsme odehráli slušné utkání. V první půli nám byla odepřena penalta za ruku ve vápně. Domácí měli více míč na kopačkách, ale bez šancí. Ke konci půle po individuální akci domácích jsme prohrávali 0:1. Ve druhé půli jsme obdrželi gól po rohu, kdy jsme nebyli schopní odkopnout míč do bezpečí a domáčí to důrazem dotlačili. Pote jsme snížili a hnali se za vyrovnáním, bohužel šance jsme nevyužili. Myslím, že by tomu slušela remíza. Teď se musíme nachystat na derby s Mělníkem a bodovat naplno. Doufám v uzdravení chybějících hráčů.“

LIBČICE – BYŠICE 3:2 (1:2)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Utkání, ve kterém jsme určitě měli bodovat. Po výkonu zejména v první půli jsem byl s hrou velmi spokojený. Samozřejmě se objevily nějaké chyby hlavně v defenzivní činnosti, ale s tím musíme prostě při momentálním složením mužstva počítat. Do zápasu jsme přeskupili řady a na výkonu v útočné fázi to bylo od začátku velmi znát. Bohužel ve druhé půli jsme se dopustili několika chyb a soupeř zápas otočil. I tak jsme měli šanci minimálně vyrovnat, kdy třeba Macháček šel z poloviny hřiště sám na branku, ale místo uklizení balónu do prázdné branky trefil na zemi ležícího gólmana. Poté přišly zbytečné červené.“

6. kolo (4. hrané): Pěčice – Záryby 5:2 (13., 54. a 65. Šťastný, 20. Beran, 38. z pen. Novák – 33. Valeš, 88. Martinec), FC Mělník – Hovorčovice 0:5 (25. a 50. Tresner, 60. Ptáček, 74. Černý, 83. z pen. Pouzar), Rejšice – Chotětov 4:1 (27. a 68. Kohout, 48. Obrázek, 65. z pen. Zörkler – 19. Koníček), Libčice – Byšice 3:2 (16. Punčochář, 86. Vondra, 74. Paluka – 3. Válek, 23. z pen. Svačina), Bakov – Kosmonosy B 1:2 (41. Vaněk – 75. Fišer, 90+4. z pen. Maryška), Velvary B – Všestudy 4:2 (11. a 53. Šlegl, 55. a 85. Podivínský – 10. a 76. Vávra), Benátky B – Lužec 2:1 (44. Poustecký, 58. Outěřický – 71. Prejza)