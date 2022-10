Přiznal zároveň, že po změně stran byl soupeř lepší. „Přehrávali nás. Nejblíže gólu byli, když jsme po standardní situaci odehrávali balón z brankové čáry. Zápas jsme mohli rozhodnout pár minut před koncem, když nám byla ponechána výhoda po penaltovém zákroku, ale bohužel jsme nedokázali trefit prázdnou branku,“ dodal.

Video, foto: V bezbrankovém derby vzplály emoce, trenér Dynama dostal červenou

Sekretář domácího Unionu Milan Šikl si po zápase posteskl nad nelichotivou domácí bilancí při celkovém skóre 1:10. „Takové skóre asi nikde v jiné soutěži po deseti kolech nenajdete.“

A jak viděl zápas on? „Celkem vyrovnaná hra mezi oběma šestnáctkami bez výraznější brankové příležitosti. Pro domácí mohl skórovat kolem 30. minuty po rohu Jelínek hlavou, leč těsně minul. Hosté hrozili nejvíce po standardních situacích. Prakticky nic se nezměnilo ani po přestávce. My jsme měli mírnou převahu, ale chyběla překvapivá přihrávka do finální fáze. Asi naší největší možností byla situace z úvodu druhé půle, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Brabec a mělnický hráč vykopával z brankové lajny. S výsledkem jen průměrného utkání byli více spokojeni hosté, my máme sice další čisté konto, ale jen pouhý bodík,“ popisoval utkání Milan Šikl.

10. kolo: Poříčí n. S. – Úvaly 1:1 (81. Havlíček – 77. Flóro), Hlízov – Sn Poděbrady 0:3 (40. a 87. Šťastný, 34. Ber), Luštěnice – Býchory 1:0 (86. Fišer), Boh. Poděbrady – Vlašim B nehráno, hosté se k utkání nedostavili, Čelákovice – Pš. Mělník 0:0, Lysá n. L. – St. Boleslav 4:0 (63. a 85. Kříž, 57. Janda, 87. Schneiberg), Votice – Nymburk 1:2 (5. Kramný – 55. Vacík, 86. Novotný), Čáslav B – Dol. Bousov 4:0 (6. Chábera, 18. Vilím, 57. vl. Šolc, 80. Novák)