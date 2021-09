Co výhra, to jedna fotka. Byšické album má na podzim už pět kapitol. | Foto: TJ Byšice

S novou tradicí přišli na začátku aktuální sezony fotbalisté Byšic. Po každém vítězném zápase se společně fotí. Po sobotním utkání v Bakově nad Jizerou tak přidali do svého podzimního alba už pátý úlovek.

