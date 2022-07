Slaňáky poslal brzy do vedení Řehák a měli i další šance. Ale snažila se také Pšovka a do poločasu stihla vyrovnat. Po obrátce bylo znát, že má k dispozici dvacet hráčů, zatímco domácí třináct. A přidala další dvě branky.

"Ve vedru nás trochu uvařili, asi moc trénujeme. Ale spíš bylo znát, že mají šest chlapů navíc," hodnotil trenér Slaného Radim Vavroch, jenž má ještě pár hráčů na dovolených.

Hosté na tom byli na konci prvního týdne přípravy s dovolenými podobně, k utkání ale trenér Jan Studený přizval i hráče, kteří ještě mohou nastupovat v dorostu.

Odpolední mač vyšel Libiši lépe, Neratovice druhý třetiligový skalp neudržely

"Vzali jsme prakticky všechno, co bylo k dispozici. Druhou půli jsme protočili devět jiných hráčů. Měl jsem z hodně namíchané sestavy trochu strach, ale po měsíci bez zápasu a týdnu trénování to bylo slušné," pochvaloval si hrající kouč Pšovky Jan Studený.

Pod mělnickým kopcem mají do startu nové sezony jeden zásadní úkol - nahradit v bráně Václava Čížka. Výkony jasné jedničky minulé sezony nezůstaly bez povšimnutí a v soutěžní pauze zamířila do divizního Štětí.

"Bude chybět. Mohli jsme se na něj spolehnout. Půlka úspěchu, který jsme udělali v loňské sezoně, byla i díky němu. Trochu jsem čekal, že pokud přijde nějaká nabídka, bude to právě na něj," okomentoval Studený odchod dvaadvacetileté brankářské naděje.

Ve střezivojické kabině vyšší soutěž neprošla, Mlékojedy neváhaly

Náhrada? Zatím nejspíš jen z vlastních řad. V neděli chytající Michal Jenč by měl z béčka jistit z dorostu vycházejícího Tadeáše Traxlera. "Oslovili jsme asi deset brankářů, ale nikdo se nechytl. Asi to bude muset zvládnout dorostenec," smiřuje se Studený, byť do startu soutěže (13. 8.) ještě nějaký ten týden zbývá.

SK Slaný B - FK Pšovka Mělník 1:3 (1:1)

Branky: Řehák - Pokorný, Matěj Havel, Ježek.

Pšovka - 1. poločas: Jenč - Strnad, Studený, Mihalík, Beneš - Jakub Havel, Miřatský, Eder, Merta, Kos - Pokorný. 2. poločas: Jenč - Borovička, Bursa, Mihalík, Grabmüller - Brůža, Šára, Matěj Havel, Bláha, Ježek - Svoboda.