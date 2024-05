Lužec - Benátky n. J. B 0:3 (0:2)

Martin Tauchman, trenér Lužce: Zápas byl odložen o patnáct minut, jelikož po průtrži bylo hřiště z větší části pod vodou. Rozhodčí ale tlačili, aby se utkání odehrálo, tak se voda vymetala z hrací plochy. Benátky přijely posílené a s touhou bodovat, to se jim povedlo. Utkání bylo od nás oproti výkonu na Mělníku odmakané, ale šance, které jsme měli, jsme bohužel neproměnili. Jinak stejné jako v minulém kole. Gól z ofsajdu a jasné dvě penalty v náš prospěch neodpískané. Bohužel. Ale jak jsem uvedl po minulém kole, věci které neovlivním, nebudu komentovat. Pro nás druhá prohra v řadě, na co tým nebyl dlouho zvyklý. Musíme se zvednout a vytoužené tři body získat v následujících třech kolech, které nám zaručí pomyslný titul. Hrajeme s týmy, které ještě bojují o záchranu, takže nic jednoduchého nás nečeká. Teď se musí ukázat náš charakter a touha to dotáhnout.

Jiří Kubát, trenér Benátek B: Do Lužce jsme odcestovali v posílené sestavě o hráče A-týmu. Doplnili nás stoper Glöckner a útočníci Jimmy s Mlynkou. Možná to zní troufale, ale věřil jsem už před zápasem, že tu můžeme uspět. Naštěstí se to vyplnilo. Do utkání jsme měli určenou taktiku, ale bohužel asi hodinu před zápasem začalo v Lužci úplně neskutečně pršet a padat kroupy. Stav hrací plochy byl na hraně regulérnosti. Na spoustě míst byly kaluže a to, co jsme chtěli hrát, nešlo. Trochu jsme to pozměnili, vsadili jsme na jednoduchost. Příliš jsme nekombinovali, spíš vše bouchali dopředu. Fotbal nebyl příliš záživný, ale účel světí prostředky. Dále jsme chtěli rozběhat pomalejší stopery domácího týmu, zejména (Davida) Tauchmana, který je skvělý v osobních soubojích, ale rychlostně má problém. Jimmy hrál vyloženě na něho a myslím si, že se nám to povedlo. Domácí jsme rozbíhali, měli jsme spoustu příležitostí a nakonec dali i tři góly. Šancí jsme ale měli více. Těší mě, že ze hry jsme domácí téměř k ničemu nepustili. Samozřejmě nějaké šance si vypracovali, avšak bylo to po standardních situacích nebo po závarech, které jsme ustáli. Všem klukům moc děkuji za odbojované utkání. Doslova jsme jezdili po prdeli a naší odměnou jsou tři body. V krátkosti bych se ještě chtěl vyjádřit k domácím divákům a funkcionářům. To, jak se chovali místní diváci, přes pořadatele, vedoucího mužstva i hráče, to jsem dlouho nezažil. Bylo to opravdu silné kafe!