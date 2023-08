„Věděli jsme, že domácí mají dobré standardky, přesto jsme hned tu první nedokázali pohlídat,“ kabonil se ještě trenér hostů Jan Studený, jehož tým po několika dalších minutách tahal za kratší konec.

„Udělali jsme zbytečnou chybu a domácí nás potrestali. Herně jsme byli lepší, ale většinou to bylo jen po vápno, nedokázali jsme vyřešit závěr,“ popisoval Studený. Výjimkou byla akce, na jejímž konci ještě před půlí srovnával Pokorný.

Zkušený fotbalista si pak gólovou radost zopakoval i po změně stran a rozhodl. „Druhá půle byla podobná, domácí hrozili většinou jen po standardkách, které jsme si už zvládli pohlídat. Soupeř navíc stejně jako my v první půli chyboval a skóre jsme otočili na naší stranu,“ přiblížil Studený, jehož tým těsné vedení uhájil. „V závěru nás domácí trochu zatlačili, ale naše obrana to zvládla. Škoda, že se nám nepovedlo vstřelit uklidňující gól, šancí jsme na to měli dost, chodili jsme do otevřené obrany, ale šance jsme nevyužili,“ dodal Jan Studený.

Co říká na formu nejlepšího střelce týmu? „Minulou sezonu (12 gólů) se Kubovi moc nedařilo. Jsme rádi, že mu to tam začalo padat. Doufám, že v tom bude pokračovat."

Ve třetím kole se na Pšovce představí Slavoj Vrdy, nováček z dalekého Kutnohorska.

