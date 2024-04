Rejšice – Bohemia Poděbrady 2:2 (2:1)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: Zápas, který jsme měli vyhrát 5:1, skončil 2:2. Co my dostaneme za góly… To je skoro do Silvestra. A co naopak nedáme, je trestuhodné. Když to vezmu z pohledu diváka, super fotbal. Hosté mají běhavý mančaft. Gólovky ale neměli, protože jsme i slušně bránili. V 92. minutě z poslední standardky jsme ještě trefili břevno, od kterého se to odrazí dolů a ven. Ani štěstí se k nám nepřiklání. Asi ho urážíme. Stále více se noříme do sestupu. Samozřejmě by se svět nezbořil, ale byla by škoda s takovým mančaftem, jaký jsme na jaře dali dohromady, zahučet do B-třídy, která má diametrálně nižší kvalitu. Na jaře jsme sice prohráli jednou, ale čtyřikrát remizovali a po bodu to naskakuje strašně pomalu. K záchraně potřebujeme vyhrávat a nekoukat proti komu. Teď máme druhý Hlízov, ale jak říkám - nemůžeme si vybírat.

Tomáš Kubánek, hrající trenér Bohemie: Zasloužená remíza. Domácí na jarní sezonu mužstvo výrazně posílili, mají zkušené hráče a nebylo pro nás jednoduché se proti nim prosazovat. Do zápasu jsme vstoupili dobře a domácím míč moc nepůjčovali. Postupně jsme ale více a více kazili. Soupeř nás ale celý první poločas trápil z brejkových situací a dvě využil. Po změně stran už byl zápas vyrovnanější, my jsme po chybě obránce domácích vyrovnali a poté se hra přelévala z jedné strany na druhou, rozhodnout mohly obě strany. V poslední minutě nás zachránil brankář Fiška, když hlavičku po rohu vytáhl na břevno. Bodu z venku si vážíme, trápí nás v poslední době zdravotní problémy. Teď nám chyběli zranění Martínek a Schulz, dále Novák nemohl hrát za červenou kartu a se zraněním nastoupili Hněvsa a Herzán. Přesto jsme schopni poskládat silný tým.