„Kladno vyhrálo zaslouženě. Mladý běhavý mančaft na tom byl podle předpokladů pohybově líp a plnil pokyny trenérů. Kombinační hrou do stran a centry před bránu, kam nabíhali útočníci, nám dali všechny tři branky,“ shrnul porážku kouč Dynama Daniel Kaplan.

V dost divokém úvodu začali lépe Kladenští a Veiner svým prvním přesným centrem našel hlavu Rottnera, který sevřel skóre. Po mladíčkovi však přišel čas mazáků – domácí Vymětalík bleskově vyrovnal a začalo se znovu.

Opět lépe pro Kladeňáky, když další centr Veinera poslal do sítě Jančí. V minulém ročníku nejlepší kanonýr B třídy od začátku nové sezony střelecky téměř mlčel, ale v týdnu se chytil dvěma trefami do sítě Strašecí a evidentně se mu ulevilo. Brzy po nástupu do druhého poločasu měl totiž lví podíl také na dalším gólu. Šel udatně do souboje s Emmerem, jehož nakonec rozhodčí označil jako autora vlastní branky.

Nelahozeves zápas nebalila. Vyrovnat mohla ještě v první části, kdy v závěru Janovský nastřelila hlavičkou břevno. Bojovala dál, ale hosté v čele s výborně hrající stoperskou dvojicí Noll – Abrham tlak ustáli a hodně jim pomohli i borci, kteří už dopoledne hráli za A-tým v České Lípě.

„Ve druhé půli už jsme se jen těžko dostávali do šancí. Vytáhli jsme Vorla. Soupeř dal na tři-jedna a o zápase bylo rozhodnuto,“ mínil Kaplan, který i přes porážku svůj tým chválil. „Kluci makali a odvedli velice dobrý výkon a snažili se o vyrovnaný zápas.“

Kralupský nováček se až do tohoto týdne mohl o zápasy v domácím prostředí opřít. Po bezbrankové remíze s Rakovníkem ale přišla už i porážka. Proti vedoucímu týmu na ni zadělaly dva góly inkasované v prvním poločase, ten druhý už vyhráli domácí – 1:2.

Trenér poražených Karel Kristen za nezdarem jednoznačně viděl prospaný první poločas. „Soupeře jsme měli dobře přečteného, ale to, co jsme řekli v kabině, jak budeme hrát, se v prvním poločase moc nepodvedlo,“ přiznal.

V čem byl problém? „Sice jsme eliminovali jejich tvůrce hry Vidličku, ale v pohybu jsme zaostávali. Vůbec jsme nechtěli udělat nic navíc bez balonu. Soupeři jsme to navíc usnadnili ještě tím, že jsme vyrobili dvě hrubé chyby. Soupeř nám daroval za stavu 1:0 dárek v podobě samostatného úniku, ale bohužel v posledních utkání nemáme střeleckou formu a na góly se hodně nadřeme,“ shrnul Karel Kristen, co předcházelo větší bouřce v kabině. Ta pomohla. „Do druhého poločasu jsme nastoupili odhodlaní s utkáním ještě něco udělat. Sebevědomí, důraz a zlepšený pohyb dělaly soupeři potíže. Snížili jsme a věřil jsme, že minimálně bod kluci urvou bohužel se tak nestalo,“ uzavřel trenér Kralup.

9. kolo: Kralupy - Vestec 1:2 (53. Junek - 18. Matysík, 29. Ježdík), Nelahozeves - Kladno B 1:3 (11. Vymětalík - 7. Rottner, 36. Jančí, 52. vl. Emmer), Klecany - Králův Dvůr B 6:3 (7., 28., 58. a 66. Hrdina, 22. Hordashko, 55. Dvořák - 18. Kříž, 19. Kočí, 76. Kočí), Chlumec - Milín 0:2 (17. Rom, 90+3. Šilhavý), Kosoř - Jíloviště odloženo, utkání Podlesí - Jinočany, Slaný B - Velká Dobrá a SK Rakovník - Nové Strašecí se hrají v neděli.