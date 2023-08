Téměř celý zápas odehráli bez vyloučeného hráče, přesto dokázali vstřelit dvě branky. Utkání v Kosoři nakonec fotbalisté Kralup ztratili až v závěrečné čtvrthodině – prohráli 2:4.

Tomáš Petr se střelecky prosadil také ve druhém mistrovském utkání za Kralupy. | Foto: Jan Sláma

„Dnes jsme odehráli výborné utkání, i když jsme od 14. minuty hráli o deseti po vyloučení Jardy Emmera (zmaření šance) a v poločase prohrávali 0:2,“ shodovali se po návratu z prvního venkovního mistráku sezony.

Bojovným výkonem a po brankách zkušených pardů Maříka a Petra se dokázali vrátit do utkání a ještě v 75. minutě drželi nerozhodný stav. Ten nakonec po dvou slepených brankách neudrželi.

„Hráčům nemáme co vytknout. I přesto, že jsme hráli o deseti tak jsme nesložili zbraně a snažili se s výsledkem něco udělat. Jak se říká, že utkání se dá prohrát, ale musí se na hřišti nechat všechno a bojovat do poslední minuty, tak to byl přesně tento případ. Nemáme se na do stydět a odjíždíme bez bodu, ale se vztyčenou hlavou,“ hodnotilo duel vedení kralupského mužstva.