Průhonice - Sokoleč 1:3 (1:0)

Lukáš Žáčik, předseda a zaskakující trenér Průhonic: Stejný příběh jako vždycky. První poločas od nás dobrý, ve druhém dojdou síly a soupeř tím, že má rozdílové hráče a dokáže hru oživit z lavičky, tak to urve. Nebyl to úplně fotbal na úrovni krajského přeboru. Hrajeme o záchranu. Naštěstí soupeři, které máme v tabulce kolem sebe, nadále nebodují. Možná, že letos bude stačit na záchranu i dvacet bodů, na rozdíl od loňského roku, kdy jsme měli 38 bodů a klepali se. Máme absence kvůli zraněním a pracovní vytíženosti. Ale jedeme dál a budeme bojovat, i když po fotbalové stránce je to už horší. Je to o kvalitě, kterou aktuálně nemáme.

Jan Hlavatý, trenér Sokolče: Z půdy našeho neoblíbeného soupeře, s nímž máme zápornou bilanci, si odvážíme cenné tři body. Opět se nám rozšířila marodka a o to více jsme chtěli být na míči. Bohužel první poločas se nám nevydařil a na našich kopačkách bylo mnoho nepřesností, od zbytečných ztrát až po špatně zpracované míče. Také jsme byli po zásluze potrestáni a prohrávali. Pak se naše hra trochu zvedla, ale vše jsme nekvalitně řešili. Do druhého poločasu jsme si řekli, co musíme změnit a hned se naše taktika vyplatila a vstřelili jsme po sobě dvě rychlé branky na 1:2. Ovšem soupeř také mohl dát na dva jedna, ale naštěstí pro nás platilo nedáš-dostaneš. Pak byla na hřišti vidět naše kvalita a zvýšili jsme na 1:3. Měli jsme další šance, ale bez úspěchu. V závěru nás podržel výborný Radek Hruška a zápas jsme zaslouženě vyhráli. Spolu se sokolečskou legendou v bráně byl hráčem utkání střídající Yevheniii Chursinov, který oživil ofenzivní sílu našeho týmu.