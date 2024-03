Z okresního tria jsou mimo přímé ohrožení sestupem pouze Kralupy 1901, jejichž čtvrté místo po podzimu kopíruje představy tamního vedení.

Hlavní událostí zimy byl pro celek z Olší příchod útočníka s ligovou minulostí Pavla Šultese. Ve stejné soutěži už před lety působil a platil za obávaného střelce. V ročníku 2016/2017 zvládl za Černolice 35 gólů! Později kopal pražský přeboru za Přední Kopaninu a naposledy v nižších soutěžích v Rakousku.

„Zatím byl na dvou trénincích, jinak se připravuje individuálně. Doufáme, že se jeho kvality projeví i v zápasech,“ prohlásil manažer kralupského A-mužstva David Hemr na adresu osmatřicetiletého bývalého hráče Olomouce či Mladé Boleslavi.

Libiš v přípravě jen prohrávala, na poslední chvíli ještě řeší stěžejní post

Na podzim vybojované pozice by Kralupští jen neradi opouštěli. „Určitě chceme trápit špičku a nemít nějaké záchranářské práce,“ řekl David Hemr k ambicím.

Trenér Tomáš Hunal, který se v průběhu podzimu vrátil coby bývalý hráč v nové roli, byl s přípravou včetně účasti hráčů v trénincích spokojený. K „vytouženému“ klidnému středu tabulky někdejší stoper Slavie, Žižkova či Teplic přidává: „Hlavní je, aby z toho měli kluci radost a všechny nás to bavilo.“

Dynamo Nelahozeves utrhlo ve stejné skupině po hrůzostrašném začátku o polovinu bodů méně, tedy jen třináct. „Bodů není moc, ale o záchranu se popereme,“ hlásil v zimě trenér Daniel Kaplan, jemuž vlily alespoň trochu naděje výsledky od šestého kola dál. Na začátku se vůbec nedařilo.

V zimě se poohlížel po zkušeném dirigentovi obrany, a povedlo, když svou registraci v šestatřiceti oprášil Patrik Beutel. V době své největší slávy se na Spartě coby hráč béčka připravoval v éře trenéra Bílka s prvním mužstvem. Na Mělnicku opakovaně prošel Libiší.

„Je to sice už nějakých patnáct let, co kopal třetí ligu, ale to nezapomenete. Věřím, že se do toho rychle dostane a bude posilou,“ uvedl Daniel Kaplan hráče, který by měl „tvrdit muziku“ v zadních řadách.

Neratovické ztráty a nálezy: Dobiáš do Slovanu, přichází „švýcarská“ dvojčata