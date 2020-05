Přicházíte tedy pomoci klubu do I.A třídy?

Ano, chtěl bych postoupit hned první sezonu. Snad se to povede. Lidé v klubu a okolo něj pro to dělají v dobrém slova smyslu maximum.

Určitě jste dostal reference také o týmu. Jaké byly?

Několik kluků znám a třeba s Ríšou Culkem jsem si zahrál Hanspaulskou první ligu za Restauraci u Pecků. Takže adaptaci v mužstvu bych neviděl jako problém. Reference jsme měl z první ruky a vesměs pozitivní.

Na podzim jste nastupoval ještě v krajském přeboru. Není pro vás tedy I.B třída poněkud nízkou soutěží?

Vůbec bych nebral I.B třídu jako nějakou nižší úroveň. Už jsem ji hrál a musím potvrdit, že Středočeský kraj je na vyšší úrovni než Praha.

V Podolí jste hrál na stoperu. To je už vaše trvalá pozice?

Hraji tam asi pět let. Nechce se mi už tolik běhat (smích). A baví mě, že mám skoro všechny před sebou. Dokud to jde, chci předat nějaké zkušenosti a pomoci týmu k úspěchu.

A vaše další fotbalová charakteristika?

Mám rád, když se vyhrává. Nesnáším, když se něco vypustí, někdo nejde do souboje naplno, vymlouvá se… To dokážu klidně zvýšit hlas.

Klubů ve vašem fotbalovém životopise není málo. Můžete některé připomenout?

Začínal jsem ve Slavoji Praha, pak se přesunul do Podolí, odtud na Vyšehrad a do Sparty Krč. Rád vzpomínám také na angažmá v Kostelci u Křížku. Do zahraničí jsem nakoukl v SV Steinheim. Po třech letech jsem se vrátil a putoval znovu po Praze – FC Bella, Dukla Jižní Město, Podolí. Teď mě čeká nová výzva v Kralupech.

Co považujete za největší úspěch či vrchol kariéry?

Samozřejmě, že vrcholem je pro každého reprezentovat. Mně se to povedlo ve futsale i ve fotbale. Sice jen v tom malém, ale to mi nevadí. Třetí místo z mistrovství Evropy v Černé Hoře považuji za svůj největší úspěch.

Jak se těšíte na návrat na hřiště po karanténě?

Samozřejmě jde na prvním místě o zdraví lidí, ale pauza už je dlouhá. Jsem takzvaně na špičkách, nedočkavě vyhlížím tréninky a snad i nějaké přáteláky.

Udržoval jste se v kondici?

Ve svém věku si už musím i přidávat, abych na hřišti nějakým způsobem vydržel s mladými. Kromě běhání jsem hrál tenis a vyšlo i kolo. Snad nebude zapojení do fotbalového kolotoče po skoro dvou měsících tak strašné.

Čím dále trávíte čas?

Mám rád sport všeobecně. Od vyučení elektrikářem jsem zaměstnaný u dopravního podniku Metro, ve kterém příští rok oslavím už třicet let. Doufám, že si nadělím i postup s týmem Kralup.