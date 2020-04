„Očekáváme, že bude jednou z největších posil v historii klubu,“ uvedl předseda FK 1901 Luboš Černý k přestupu, na kterém měl výrazný podíl Tomáš Hunal. Bývalý ligový stoper po odchodu z Kralup působí jako asistent trenéra v Prostějově - Studeného dřívějším klubu.

„Hráč se z rodinných důvodů stěhuje z Moravy do Prahy. Jednali jsme rychle a podali si ruce prakticky ihned. Tomášovi patří za pomoc při sjednání tohoto přestupu náš velký dík, stejně tak trenérovi Davidu Hemrovi,“ dodal Luboš Černý.

Pětadvacetiletý hráč původem z Hané má za sebou minulost ve vyšších soutěžích. Na podzim hájil barvy Kralic v přeboru Olomouckého kraje. Na české trávníky se vrátil po sezoně v Rakousku, před kterou byl několik ročníků stabilní součástí sestavy třetiligového Vyškova.

Jako mládežník prošel Prostějovem a Sigmou Olomouc, odkud dokonce nahlédl do reprezentačních výběrů do osmnácti (9 zápasů) a devatenácti (5) let. Před přestupem do Vyškova v létě 2014 krátce působil znovu i v tehdy třetiligovém Prostějově a poté v juniorce Zbrojovky Brno.