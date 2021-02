Sedmadvacetiletý záložník či útočník je odchovancem litvínovského FK, ze kterého si v osmnácti nakrátko odskočil do prvoligových Teplic. Po návratu kopal řadu sezon za mateřský klub, většinou divizi. Až v předešlých dvou a půl letech oblékal dres Jiskry Modré v přeboru Ústeckého kraje.

Velké jméno si udělal v malém fotbale. Výkony za superligový Most jej vynesly až do reprezentace, s níž získal dosud jediný titul mistrů světa. A nejen to. Právě Jakub Polák na šampionátu v Tunisku v roce 2017 vstřelil první a nakonec vítězný gól finále proti Mexiku (3:0).

Podle předsedy FK 1901 Luboše Černého k přestupu přispěl bývalý brankář Kralup Jakub Štefek, který v minulosti působil jako vedoucí reprezentace malé kopané. „Doporučil nám ho,“ uvedl Černý. „Jsme rádi, že se nám už v tak nabité záloze ještě víc zvýší konkurence a zkvalitníme naší ofenzivu,“ slibuje si společně s trenérem Davidem Hemrem.

Pokud covidová opatření dovolí pokračovat v soutěži, pokusí se tým z Olší i se svou nejnovější posilou dotáhnout k postupu průběžné první místo ve své skupině krajské I. B třídy.