Pro Jaroslav Lebdušku byl domácí zápas s béčkem Ostré vůbec prvním na lužeckém pažitu po příchodu z Roudnice nad Labem. A dvaatřicetiletý útočník se zkušenostmi ze soutěží Ústeckého kraje se uvedl tím nejlepším způsobem. Na hattrick mu stačila necelé půlhodinka.

Jenže Ostrá, to je až na výjimky tým mladíků, který se hned tak nevzdává. Své o tom od podzimu vědí třeba ve Vysoké. Teď byl tříbrankový náskok v poločase malý pro změnu Lužci.

„Druhou půli jsme tragickým výkonem celého mužstva totálně zklamali. Nepředvedli jsme už fotbal, kterým jsme Ostrou v první půli přehrávali a kromě gólů vytěžili i další šance,“ zlobil se trenér Lužce Pavel Dohnal poté, co se po třech gólech hostů v rozmezí osmi minut začínalo od nuly. „Ostrá pak byla jednoznačně lepší, začala běhat, kombinovat a my jen přihlíželi,“ byl podle Pavla Dohnala rozdílový gól v závěru logickým vyústěním.

Dojmy hostů byly zrcadlově opačné. „Zaslouženě jsme tři nula ztráceli. Nic jsme nestíhali a můžeme být rádi, že jsme neinkasovali ještě nějaký gól. O poločase byla v kabině bouřka. Proběhl i důrazný motivační projev hráče Dejla, který všechny probudil,“ komentoval utkání vedoucí týmu Ostrá B Pavel Jásek. Do druhého poločasu nastoupil úplně jiný tým. „Všichni nechali na hřišti vše a povedlo se nám i otočit zápas. Před kluky nezbývá než smeknout klobouk,“ dodal k velkému obratu.

Důležitý duel se odehrál mezi prvním Mělníkem a třetími Holubicemi. Domácí se výhrou 5:2 udrželi o krok v čele tabulky.

„Jsme rádi, že jsme utkání zvládli. Radost mám hlavně z úspěšného zapojování mladých kluků,“ těšilo trenéra vítězů Václava Zejdu, podle kterého o jednoznačné výhře rozhodla poněkud okleštěná sestava soupeře. Ten se na Podolí představil s minimem náhradníků. „Měli jsme to o to jednodušší,“ přiznal Zejda.

Domácí získali ve druhé půli bezpečné vedení. Střídáními notně omlazená sestava pak nenechala hosty nadechnout ani po snížení na 3:1 a 4:2 a vždy rychle přispěchala s odpovědí.

O tom, že Mělník svůj náskok na čele nezvýší, rozhodl vlastní gól. Druhé béčko Dobrovice jím v závěru překlopilo na svou stranu do té doby bezbrankové utkání v Byšicích.

Po čtyřech porážkách zabrala Vysoká, kterou ve Vojkovicích vytáhl ke třem bodům Gabčo. Minule probuzený nejlepší střelec skupiny (22 gólů) otáčel zápas hattrickem. Hosty ani nemusela mrzet Prejsou neproměněná penalta za stavu 1:3.

Podle domácí opory Radka Šelichy, který odehrál po zranění poprvé celých devadesát minut, si jeho tým zadělal na další jarní porážku už v prvním poločase. „Nedávali jsme branky, ač jsme měli řadu vyložených příležitostí,“ mohl po utkání už jen litovat hrající kouč Vojkovic.

Zimní posila Jalaghonia přece jen vystřelila vedení, jenže to nevydrželo ani do přestávky. Ihned po ní se navíc hosté dostali do vedení. „Udělali jsme nějaké chyby, museli jsme pak otevřít hru, hosté chodili do brejků a dva využili,“ popsal Šelicha zrod dalšího jarního nezdaru.

FC Mělník – Holubice 5:2 (1:0)

Branky: 17. Motejzík, 48. Mihalík, 63. Bernard, 78. Veselý, 85. Žaba – 75. Waltr z pen., 85. Ježek. Rozhodčí: Mansour. ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Vojkovice – Vysoká 1:4 (1:1)

Branky: 32. Jalaghonia – 38., 46. a 83. Gabčo, 67. Demeter. Rozhodčí: Šnýdr. ŽK: 2:4. Diváci: 135.

Byšice – Dobrovice B 0:1 (0:0)

Branka: 83. vlastní. Rozhodčí: Koubek. ŽK: 3:4. Diváci: 120.

Lužec – Ostrá B 3:4 (3:0)

Branky: 3., 4. a 26. Lebduška – 54. a 85. Dozorec, 50. Kluzáček, 58. Sedlák. Rozhodčí: Mareš. ŽK: 3:4. Diváci: 100.