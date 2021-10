Zatímco z předešlého výjezdu se tým trenéra Šindeláře vracel z Divišova v dobré náladě a výhru následně potvrdil i doma, konfrontace s Průhonicemi ho srazila pořádně dolů. Výše porážky předčila i loňský devítigólový úlet v Poděbradech.

„Je to jednoduché. Potkali jsme se se soupeřem, který má velmi vysokou kvalitu. Od obrany přes zálohu až po útok,“ konstatoval trenér Záryb František Šindelář.

„I když jsme věděli o jejich velmi silných zbraních, což byly rychlé náběhy ze stran a přesné pasy, nedokázali jsme tlaku dlouho čelit. Navíc Průhonice byly v koncovce neuvěřitelně efektivní, využily doslova každou naší chybu,“ rozebíral potupu Šindelář.

Šance jeho týmu už předem srážela poměrně prořídlá sestava. Z ní navíc po hodině hry za stavu 8:0 vypadl brankář béčka Kučera, kterému obnovené zranění ruky nedovolilo pokračovat. „Velká marodka nás připravila o několik hráčů, včetně brankáře, takže jsme k utkání jeli ve dvanácti a nakonec museli dohrát v deseti, když na posledních cca pětadvacet minut musel do brány hráč z pole,“ popsal Šindelář trable s kádrem.

„Na tenhle debakl musíme rychle zapomenout a připravit se na další domácí zápas s kvalitním soupeřem,“ přeladil na duel se Sokolčí, jejíž útok vykazuje ještě lepší čísla než ten průhonický.

Po dvou výjezdech bez vstřeleného gólu a získaného bodu se ve venkovním zápase blýskla doma stoprocentní Pšovka. V Čáslavi na béčku Mělničtí téměř zkopírovali gólový průběh domácího utkání s Bousovem. Dvorný se Šmídem si pouze vyměnili autorství rychlého úvodního gólu s tím třetím po změně stran. Druhý zaznamenal do půle místo kouče Studeného devatenáctiletý Havel.

Jan Studený byl rád, že se povedly další venkovní body. „Domácí byli herně lepší, ale až na jednu šanci jsme jim více nedovolili. My jsme dobře bránili a chodili do otevřené obrany. V první půli se nám to povedlo dvakrát a po pěkných akcích jsme zaslouženě vedli. Domácí nás dostali před poločasem pod větší tlak, ale dokázali jsme si poradit, i když někdy i se štěstím. Ve druhé půli už takový tlak neměli. Z několika našich šancí jsme přidali už jen jednu branku."

Domácí trenér Jirků kritizoval přístup svých hráčů k utkání. „U hráčů nebyla vidět chuť po vítězství, zároveň nám chyběla i kvalita a v obranné fázi jsme dělali školácké chyby. Špatným nabíráním hráčů, nekomunikací nebo nezajišťováním se jsme soupeři darovali všechny tři góly. To bylo z naší strany velice špatné,“ zlobil se trenér čáslavské rezervy Lukáš Jirků, kterého nepotěšil ani výkon směrem dopředu. „Nedokázali jsme si vypracovat žádné vážnější šance a ohrozit gólmana soupeře. Toto utkání bylo jedno z nejhorších, co jsme sehráli,“ uvedl.

Bez vykartovaného Müllera doháněli v poslední dvacetiminutovce dvoubrankové manko fotbalisté mělnického FC. Proti Divišovu se jim další porážku povedlo už jen zmírnit na konečných 1:2.

S domácí výhrou si poněkud zašpásovali fotbalisté Dynama. Vestec, který tahal od páté minuty a gólu Pekárka za kratší konec, srovnal necelých pět minut před koncem. S rychlou odpovědí ale přispěchal Radim Kochman. Devatenáctiletý hráč, který zpravidla střídá, se tak střelecky prosadil ve druhém utkání v řadě.

Podle trenéra Dynama Daniela Kaplana soupeř trestal neproměnění některých dalších šancí k navýšení náskoku. „Bod byl pro nás málo. Chtěli jsme vyhrát, a to se nakonec podařilo. Kochman dostal míč za obranu a sólo na brankáře proměnil," oddechl si Kaplan.

I. A třída, skupina A

11. kolo (10. hrané): Nelahozeves – Vestec 2:1 (5. Pekárek, 88. Kochman – 86. Michálek), Doksy – Klecany 2:1 (35. Samek, 58. Škvára – 9. Dvořák), Podlesí – Mníšek 4:0 (69. a 90. Vohradský, 37. z pen. Hájek, 53. Šrajn), N. Strašecí – Sp. Příbram 1:1 (53. Sklenka – 5. Voříšek), Votice – Jíloviště 2:1 (8. Tábořík, 41. Navrátil – 33. z pen. Janoušek), Zdice – SK Rakovník B 5:1 (34., 43., 50. a 71. Byba, 31. Krůta – 55. z pen. Pucholt), Chlumec – Libušín 7:1 (20. a 45+2. Krejča, 22. Reiter, 51. Šedivý, 61. Nejedlý, 79. Veselý, 90. Šifra – 70. Fujdiar), V. Dobrá – Sedlec-Prčice 2:1 (9. Mertlík, 79. Porazil – 72. z pen. Prchlík)

I. A třída, skupina B

11. kolo (10. hrané): D. Bousov – Čelákovice 3:6 (40. a 58. Klíma, 75. Donát – 29., 51., 53. a 61. Dalekorej, 25. Kadeřábek, 81. Kovalov), Čáslav B – Pš. Mělník 0:3 (8. Dvorný, 35. Havel, 66. Šmíd), Mn. Hradiště – Hlízov 1:0 (43. Sabol), Rejšice – Sn Poděbrady 2:7 (23. Gracl, 26. Hlaváč – 47. a 86. Jiráň, 18. Štěpánek, 30. Havrda, 52. Hran Ca, 63. Hron, 78. Bernard), Průhonice – Záryby 12:0 (13. a 30. Bereš, 45. a 50. Bureš, 38. a 66. Jemelík, 14. Budějský, 16. Douda, 53. Kotýnek, 72. Dombi, 89. Frohna, 90. Souček), Sokoleč – Luštěnice 4:1 (9. a 37. Ramšák, 5. Snop, 56. Křivánek – 43. Prisčák), Jesenice – Pěčice 3:2 (2. Kratochvíl, 13. Táčner, 75. Novotný – 31. Hubač, 58. Tůma), FC Mělník – Divišov 1:2 (79. Sklenář – 32. Hanuš, 63. Vondrák)