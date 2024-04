Všestudy – Chotětov 3:3 (2:2)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: Začátek utkání se nám povedl. Ve třetí minutě jsme šli do vedení, po krásné akci dal premiérový gól Bálek a tým předváděl přesně fotbal, jaký chceme hrát. Jen škoda, že se nám nepodařilo odskočit na další gól, šance jsme měli. Bohužel soupeř nám lacino vyrovnal, ale Bergmann nás znovu poslal do vedení. Stav ale znovu srovnal a tak poločas byl 2:2. O přestávce jsme chtěli kluky uklidnit, aby hráli přesně ten fotbal jako v prvním poločase. Když nás Brázda znovu poslal do vedení, chyběl už jen malý krůček k tomu, abychom stav ještě pojistili a my brali tři body. Soupeř se snažil o vyrovnání a my chodili do rychlých přechodů. Osm minut před koncem hosté potřetí vyrovnali. Konec se nesl v duchu, že obě družstva chtějí vyhrát. Utkání se nezaujatým fanouškům muselo líbit. Za nás velká pochvala pro kluky, předvedli fotbal, který chceme hrát.