V pondělí by přitom oslavil teprve své šestadvacáté narozeniny. Hráč, který prošel mládežnickými celky Bohemians, Jablonce a Mladé Boleslavi, strávil čtyři předchozí sezony v dresu Dolnobousovského SK. Od letošního léta hrál krajskou I. B třídu za Byšice. V jejich dresu odehrál na podzim všech třináct zápasů, s jedenácti vstřelenými góly pak byl ofenzivní záložník čtvrtým nejlepším střelcem soutěže.

Byšický tým, který se o tragédii dozvěděl krátce před srazem na sobotní utkání v Mělníku, ztráta spoluhráče a kamaráda obrovsky zasáhla. „Je to pro nás veliká rána. V Byšicích nebyl nikdo, kdo by ho neměl rád. Zimní přípravu poctivě trénoval, makal a na tréninku byl k nezastavení. Byl to strašně pozitivní člověk. Moc nám všem chybí. Mnoho z nás to i oplakalo. Stále čekáme, že se někde objeví, zavolá, ukáže. Nelze se s tím smířit,“ nacházel jen těžko slova trenér Daniel Hnízdil.

K vážné dopravní nehodě došlo v noci z pátka na sobotu. Oba cestující v osobním automobilu srážku s kamionem nepřežili. Jedním z nich měl být právě Koštíř.

„Z dosud nezjištěných příčin řidič osobního vozidla narazil do zadní části nákladního vozidla. Při nehodě dva cestující v osobním vozidle utrpěli smrtelná zranění, kterým na místě podlehli,“ uvedl policejní Zdeněk Chalupa s tím, že u obou mrtvých byla nařízena soudní pitva a okolnostem zavinění se bude policie aktivně věnovat. Další podrobnosti přinese posudek soudního lékaře.

Fotbalista, který kromě Mladé Boleslavi zkoušel prorazit i v Jablonci či pražských Bohemians a figuroval dokonce i v nominaci mládežnické reprezentace, když se v roce 2009 představil v dresu reprezentační šestnáctky, vešel hlouběji ve známost veřejnosti před čtyřmi lety, nikoliv však díky kopané. Tenkrát totiž v centru Prahy pod vlivem alkoholu ujížděl policistům, přičemž cestou naboural několik dalších vozidel.

Při smrtelné sobotní nehodě však podle předběžných informací za volantem neseděl.