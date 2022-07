Celkově okres pro příští ročník v I. A třídě oslabil. O patro níž se totiž při značném počtu sestupujících Středočechů z divizí odporoučely FC Mělník i Záryby. První z nich by ovšem pád neodvrátil, ani pokud by ze skupiny padaly třeba jen dva týmy. Opačným směrem zamířil kralupský FK 1901, který se bude chtít o patro výš co nejlépe zabydlet.

Aktualizované rozdělení do skupin



I. A třída – skupina A: 1 Jíloviště (PA 19:00), 2 Milín (SO 10:30), 3 Králův Dvůr B (SO úředně), 4 SK Kladno B (SO 14:00), 5 Kralupy 1901 (SO 10:15), 6 Dyn. Nelahozeves (SO úředně), 7 Klecany (SO 10.30), 8 Chlumec (SO úředně), 9 Kosoř (SO úředně), 10 Podlesí, 11 Slaný B (NE úředně), 12 SK Rakovník (NE úředně), 13 Nové Strašecí (SO úředně), 14 Velká Dobrá (SO úředně), 15 Jinočany (SO úředně), 16 Vestec (SO 10.30)



I. A třída – skupina B: 1 Boh. Poděbrady (SO úředně), 2 Čelákovice (SO 10:15), 3 Lysá nad Labem (NE úředně), 4 Votice (SO úředně), 5 Čáslav B (NE úředně), 6 Dolnobousovský SK (SO úředně), 7 Poříčí n. S. (NE úředně), 8 Stará Boleslav (SO 10:15), 9 Pšovka Mělník (SO úředně), 10 Vlašim B, 11 Býchory (NE úředně), 12 Slovan Poděbrady (SO 10:15), 13 Úvaly (NE úředně), 14 Hlízov (SO úředně), 15 Luštěnice (SO úředně), 16 Nymburk (NE úředně)



I. B třída – skupina B: 1 Libčice (SO úředně), 2 Bakov n. J. (SO úředně), 3 Velvary B (NE úředně), 4 Všestudy (NE úředně), 5 Kosmonosy B (NE úředně), 6 Byšice (SO úředně), 7 Chotětov (SO úředně), 8 Hovorčovice (SO úředně), 9 Lužec (SO úředně), 10 Záryby (SO úředně), 11 Benátky B (NE úředně), 12 FC Mělník (SO 10:15), 13 Rejšice (SO úředně), 14 Pěčice (SO 10.30)

„Zatím máme představu hrát klidný střed a ustálit se. Postupovat každý rok není po finanční stránce vůbec jednoduchá záležitost. Když se sezona vyvine dobře, tak uvidíme, co se s tím dá dělat,“ nechtěl v nedávném rozhovoru pro kralupskou televizi vyhlašovat útok na další postup trenér David Hemr.

Nejen on si velmi dobře uvědomuje sílu soupeřů. Vždyť do A-třídních soutěží se propadly i celky, které by jindy hrály klidný střed přeboru. Spolu s Kralupy postoupila třeba béčka Králova Dvoru, Kladna či Slaného, které se budou moci opřít o hráče z třetiligové, respektive divizní soupisky.

A třeba rakovnický SK hrál třetí ligu ještě na jaře. Na pikantní souboje se tak schyluje pro kralupského Jiřího Novotného, který právě SK ještě v uplynulé sezoně trénoval. Mezi účastníky je pak i jeho předešlé působiště Vestec, kde před lety založil fotbalovou akademii.

Těšit se pak v Olších mohou i na jedno opravdové derby. K tradičnímu účastníkovi soutěže Dynamu Nelahozeves to Kralupští mají jen pár minut.

V původním pracovním modelu rozdělení skupin figurovala ve skupině A i Pšovka, což se ale v tomto týdnu změnilo. Mělnický klub patří mezi ty, které využily možnost měnit až do čtvrteční půlnoci po dohodě s jiným losovací čísla, případně i skupinu. Podle informací Deníku vedení Pšovky tíhlo více k setrvání v „severnější“ skupině a přivítalo tak nabídku na výměnu.

V I. B třídě bude mít Mělnicko pětinásobné zastoupení. Velký Borek se na cestě do okresu prohodil s jeho vítězem. Všestudy se při své premiéře v kraji zařadí do skupiny B. Do stejné zamířil po třech sezonách, z toho dvou neúplných, znovu i mělnický FC a také Záryby. Ty hrály na stejné úrovni šest sezon. Nechybí pak ani stálice B-třídy Lužec a Byšice.

Jak už bylo zmíněno, do čtvrteční půlnoci se ještě může obsazení skupin promíchat, očekávat se ovšem dají už spíše jen kosmetické než nějak převratné úpravy.

