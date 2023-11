Zeleneč – Benátky B 4:0 (2:0)

Hodnocení SK Zeleneč: Vstup do utkání se velmi povedl. Ve čtvrté minutě vstřelil gól David Capek. Za deset minut přidal další branku Jakub Ešner. Do poločasu se skóre nezměnilo, ale herní převahu jsme měli my. Ve druhé půlce Jakubovi Ešnerovi stačilo pět minut a vstřelil další branku. Zápas už se dohrával v klidu a čtvrtý gól utkání vstřelil David Capek. Děkujeme všem fanouškům za podporu v podzimní části sezony a těšíme se na druhou.

Jiří Kubát, trenér Benátek B: Věděli jsme, že to bude pro nás obrovsky těžké a zároveň i důležité utkání. Bohužel už od pátku nám bylo jasné, že budeme mít problém poskládat sestavu. Bylo nás deset, k tomu tři dorostenci, kteří odehráli ve stejný den svůj zápas na Mělníku, já s dvacetikilovou nadváhou a vedoucí týmu Pepa Hejtmánek. Personálně to bylo z naší strany špatné. Do toho nám ještě ze soboty na neděli hodil nepochopitelně vidle jeden z nejzkušenějších hráč, který by nás měl svým přístupem držet a jít příkladem. Byli jsme tedy rádi, že jsme vůbec dali kádr do kupy. Hrálo se na obrovsky těžkém terénu, kde převládal písek nad trávou, bylo to oraniště. Chtěli jsme spoléhat na poctivou defenzívu, bohužel už ve třetí minutě jsme po rohovém kopu prohrávali. Poté jsme nedali dvě stoprocentní šance, soupeř bohužel lobem z třiceti nebo pětatřiceti metrů podruhé skóroval. Herně bych řekl, že byla první půle vyrovnaná. Zeleneč měl ještě jednu šanci, kterou neproměnil. Řekli jsme si, že do druhého poločasu dobře vstoupíme. Platilo to ale jen dvě minuty, v nichž jsme měli nějaké závary. Rázem jsme ale dostali třetí gól a bylo víceméně po zápase. Jediným pozitivem je, že jsme se nenechali vyloučit a že se snad nikdo nezranil.