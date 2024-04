Řepov – Všestudy 5:1 (1:1)

Jindřich Holický, trenér Řepova: Zápas jsme začali aktivně a měli i příležitosti, ale místo vstřelení branky jsme inkasovali po nedorozumění v obraně, kdy se hráč hostí uvolnil mezi třemi obránci a přesně zakončil. Naše hra začala být zbrklá, přesto se nám podařilo po pěkném centru Veselého hlavou Štěpána vyrovnat. V kabině jsme si řekli, že se musíme zklidnit a být trpěliví, což se nám nakonec vrátilo v podobě výsledku a naší jarní střeleckou impotenci jsme konečně protrhli. Za zaslouženou výhru jsem rád, ale hlavně za to, že jsme to střelecké prokletí snad zlomili, i když to ukážou až další zápasy. Tým hostí odevzdal bojovný výkon.

Ivo Lorenc, trenér Všestud: Chtěli jsme do utkání jít se stejným herním pojetím jako minulé utkání, to se nám znovu podařilo. Začátky nám jdou a nemuselo zůstat jen u jednoho zásahu. Bohužel nedokážeme jít do přestávky s vedením. O poločas jsem kluky nabádal ke stejnému přístupu. Bohužel po chybě inkasujeme, a když se někde nepískají jasné penalty za fauly a ruce, nebo nedávají karty, když jde útočník sám do brány, tak bohužel. V závěru jsme to úplně otevřeli a domácí trestali. Dlouho jsem nezažil větší aroganci. To, co předváděl trenér domácích, zesměšňování a ponižování hráčů hostujícího týmu, když jeho tým prohrává a neví si se soupeřem rady, to je frajer.