„Gól mě samozřejmě těší, ale důležité jsou pro nás tři body a předvedená hra, která byla dnes velmi dobrá,“ svěřil se Mělnickému deníku.

Martine, už se vám v kariéře podařil podobný kousek?

V bývalém angažmá v Admiře jsem pravidelně v roztřelech chodil kopal penalty, ale že bych proměnil penaltu i v zápase, to byla premiéra.

Byl jste na penaltu určený, nebo jste si věřil a šel?

Od trenéra jsem byl před zápasem určen.

Takže střelbu penalt i trénujete?

Poté, co jsem byl do zápasů určen jako exekutor penalt, začal jsem se jim v trénincích pravidelně věnovat.

Je podle vás těžší penalty chytat, nebo kopat?

Brankář má psychologickou výhodu, protože od hráče se očekává, že penaltu promění. Takže za mě je kopání penalt rozhodně složitější, než je chytat.

Jak jste viděl z brány zápas s Úvaly, které se na jaře zvedají z posledního místa?

Úvaly se prezentovaly kvalitním a technickým fotbalem, ale v zápase jsme byli efektivnější a rozhodli.

Spravili jste si jako tým chuť po šestce v Kosmonosech?

Oklepali jsme se rychle, nemysleli jsme na to a hlavně se soustředili na Úvaly.

Pšovka je pro vás prvním angažmá mezi dospělými. Jak se rozkoukáváte? Co je pro vás nejtěžší?

Zkušenost je to velmi prospěšná, hlavně pro budoucí kariéru. Už na Meteoru jsem se účastnil tréninků s A-týmem a byl jsem s nimi i jednou na zápase. Takže atmosféru chlapského fotbalu jsem už zažil. Nepociťuji nic zvlášť těžkého.

Jak jste se zabydlel v kabině?

Chlapi mě přijali velmi dobře, zabydlel jsem se a jsem součástí týmu.

Z příček těsně nad sestupem jste zamířili do středu tabulky. To vás musí těšit…

Z šesti zápasů na jaře máme na kontě čtyři vítězství, to mluví za vše, výsledkově se nám daří a musíme takto pokračovat i nadále.

Jak na váš přestup došlo?

Na Meteoru jsem měl jisté konflikty, které tu nechci úplně rozebírat, ale jsem rád, že k přestupu došlo bez nějakých problémů.

Můžete připomenout kterými týmy jste prošel a co považujete za svůj dosud největší úspěch?

Fotbal jsem začal hrát ve čtyřech letech, kdy můj otec založil přípravku v nedalekých Lobkovicích, kde jsem strávil čas do svých deseti let. Poté si mě vyhlídli na Admiře Praha a právě tam jsem podstoupil asi největší krok. Vyhráli jsme jednu ze skupin ligu žáků v kategorii U16.

Máte nějaké další zájmy kromě fotbalu?

Jsem celkově sportovní typ, takže jsem schopný se přizpůsobit každému sportu. Ale jako podstatnou část beru futsal, který hraji také za Mělník. Reprezentuji kategorii U19, ale chodím i za B-tým a tréninky absolvuji také s A-týmem. Také mám přítelkyni, takže trávím čas s ní.

Předpokládám, že ještě studujete.

Ano. Studuji v Praze sportovní management.