Bohemia Poděbrady – Dolní Bousov 2:1 (1:1)

Ondřej Hněvsa, kapitán Bohemie: Přijel k nám asi zatím nejkvalitnější tým. Po úvodním oťukávání jsme převzali kontrolu nad hrou a vytvořili si pár slibných situací. Do vedení šel ale bohužel soupeř, který si hezkou kombinací poradil s naší obranou. Poté jsme byli zase aktivnější a po zásluze odměněni gólem z přímého kopu. Druhý poločas ovlivnila červená karta pro Nováka, ale paradoxně jsme to byli my, kdo se dostal v následujících minutách do vedení. Zbytek zápasu byl od nás hlavně o morálce a nasazení před naší brankou a úspěšně jsme zápas dobránili.

Luděk Holub, trenér Dolního Bousova: V souboji třetího týmu se čtvrtým jsme měli vstup do utkání lepší, Honza Boček střílel hned v první minutě těsně vedle, po něm vychytal Zdeňka Bělíka gólman Jakub Málek. Poté se dostali do šancí domácí, ale Ondra Klíma vše vyřešil. Ve 26. minutě poslal do útoku přesnou přihrávkou mezi obránce Honza Keszeg Honzu Bočka a ten se nemýlil - 0:1. Za pět minut bylo srovnáno, když domácí Jan Kalina zahrával trestný kop na hranici pokutového území, míč s pomocí teče ve zdi změnil směr a skončil v naší brance. V závěru první půle šel domácí útočník sám na naši branku, naštěstí minul a následná střela Zdeňka Bělíka neměla potřebnou razanci. A tak se šlo do kabin za nerozhodného stavu. Hned v úvodu druhé půle hlavičkoval po rohu těsně nad Petr Ježek, v 53. minutě trestný kop domácích zlikvidoval Ondra Klíma. V 61. minutě šel sám Zdeněk Bělík, ale dal vedle. V 65. minutě měli domácí výhodu pokutového kopu, ale naštěstí exekutor poslal míč vedle. Od 62. minuty jsme měli početní převahu v poli, ale i přesto šli domácí po střele ze 70. minuty do vedení 2:1. V závěru utkání jsme domácí přitlačili k vlastní brance, ale střely Matěje Falty, Fandy Klímy, Honzy Bočka a Milana Mervy v síti neskončily. A tak jsme si po ztrátě bodů vyměnili s Bohemií místo v tabulce.