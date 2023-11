„Hned z protiútoku jsme nedostoupili hráče, který to trefil asi z dvaceti metrů krásně,“ popsal jeden z klíčových momentů porážky hrající trenér Pšovky Jan Studený. První půle podle něj nebyla od jeho týmu jinak úplně špatná. „Měli jsme víc ze hry. I když terén byl špatný, podařily se i nějaké kombinace. Neproměnili jsme už bohužel nic,“ zalitoval.

B-třídní řez v poločase: Do okresů by nyní padalo 26 týmů. Které konkrétně?

O to víc, že po změně stran soupeř udeřil znovu, domácí už gólově mlčeli. „Hráli jsme do plných a hosté dobře bránili. Po obyčejném nákopu za obranu došlo v zadních řadách k nedohodě a hosté přehodili brankáře. Při třetím jsme nezavřeli jednu stranu a přízemní nástřel před bránu dávali skoro do prázdné brány. Druhou půli už tolik nebylo, na vině byl asi i těžký terén. Postupem času to byla spíš křeč,“ popsal Jan Studený poslední poločas podzimu.

Zápas se tak z pohledu Mělnických zařadil do fronty už sedmi (bezmála polovina všech), které nadějně rozehráli, ale nedotáhli do vítězného konce. V některých vedli dokonce o dvě branky. „Plno bodů jsme poztráceli zbytečně. Je to škoda,“ mrzí Studeného.

Příčina? "Nemyslím si, že by to bylo fyzičkou. Byly tam hodně individuální chyby. Chybí nám i zkušenost, abychom tyhle zápasy dotáhli do konce. Máme i hodně mladých kluků. Třeba v Bousově bych to ani tolik nebral. Bousov má hodně kvalitní a zkušené mužstvo. V Horkach jsem nebyl, ale co vím, tak to byly laciné góly. A možná tam je i takové lehké podcenění a nekoncentrovanost, když jsme vedli v některých zápasech o dvě branky. No a pak jsme doplatili i na neproměnovani šancí," shrnul s tím, že má s týmem celou zimu a pak i jaro na to, aby sezona nekončila zklamáním.

Závěr podzimu už byl podle představ, těší Luštěnické. V Mělníku brali odškodné

Pět výher, dvě remízy a osm porážek vyneslo Pšovce průběžné dvanácté místo. S šesti body k dobru na aktuální sestupovu hranu se tým musí koukat hlavně pod sebe a v jarní části se mít od začátku na pozoru. „Loni jsme měli 22 bodů a taky pak záchranu honili na poslední chvíli,“ přikyvuje Jan Studený, který spatřuje menší výhodu v jarním losu. „Máme víc zápasů doma. Ale samozřejmě na to nelze spoléhat. Musíme hrát od prvního zápasu naplno,“ zavelel.

V právě odstartované zimní přestávce nepočítá v týmu s žádnými velkými změnami. „Budeme chtít abychom zůstali ve stejném složení a uvidíme, jestli někdo přijde. Máme dlouhodobě velký problém někoho přivést. Alespoň, že se to povedlo s gólmany. Patrik (Matěka) by měl zůstat, což nám pomůže. Uvidíme, jestli se povede sehnat někoho do pole,“ vyslovil přání.