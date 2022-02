„Utkání nám ukázalo, jak můžeme být úspěšní a také kde se musíme zlepšit, abychom dobře rozehraná utkání dotáhli do úspěšného konce. Zklamaní je na místě, protože chceme být úspěšní a prohry i v přátelských zápasech nám nesluší," zhodnotil zápas jeden z trenérů Pšovky Jiří Kaiser.

Mělničtí se zásluhou Šimandla a Pokorného dostali do dvoubrankového trháku, Polaban vracející se ze soustředění v Jičíně ale sebral poslední zbytky sil a otočili nepříznivé skóre na tři dva.

Podle nymburského trenéra Lukáše Vlka byl náročný program na jeho týmu zpočátku znát. „Prohrávali jsme a ještě podržel několika zákroky gólman. Jeli jsme na morál a toho si cením nejvíce. S tím jsem opravdu spokojený. Kluci vstřebali solidní zátěž a vyvrcholením soustředění byl tento zápas, který z tohoto pohledu splnil to, co jsme chtěli. Jsem moc rád, že jsme to otočili,“ byl spokojený trenér nymburského mužstva Lukáš Vlk.

Sestava Pšovky: Čížek - Beneš, Mrvík, Studený (60. Kaiser), Grabmüller - Bursa (65. Bláha), Šimandl, Chytil (70. Miřatský), Šmíd - Havel - Pokorný.

