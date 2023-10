Vrdy – Hlízov 2:1 (1:1)

Roman Masopust, trenér Slavoje Vrdy: Hlízov měl lepší vstup do zápasu, Maxa se dostal hned na začátku do dobrého náběhu za obranu, ale naštěstí měl míč na dlouhou nohu. To byla ale jediná šance Hlízova v celém poločase. Měl sice optickou převahu, ale kombinace končily před vápnem. Paradoxně jsme měli víc standardních situací, to nám přineslo i faul na Lukáše Petra a následnou penaltu, kterou bezpečně proměnil Semrád. Bohužel penalta přišla i na druhé straně. Šranko se zbytečně snažil získat míč, který si Maxa dobře zakryl. Jediná další větší šance přišla před koncem poločasu, když po přistrčení Víška Volenec mířil těsně nad. Druhá půle byla od nás lepší. Měli jsme lepší pohyb na středu hřiště a rychlé přechody zastavovali hosté jen za cenu faulů. Hlízov podržel Vavřina, který vytáhl pěknou střelu Víška. Chvilku poté Nový výborně zakryl míč, poslal přesnou přihrávku Šveřepovi, který i přes dva hráče výborně nacentroval na zadní tyč. Tam Volenec vrátil míč před bránu, kde Víšek zblízka trefil přesně. Hlízov si i ve druhé půli vypracoval jednu šanci, ale po standardní situaci Růžička z malého vápna mířil mimo. Následně lehce otevřel obranu, což vedlo k tomu, že v závěru měl další dvě šance Víšek a po něm i Volenec a Mikyska. To, že je neproměnili, už nás ale mrzet nemuselo.

David Linhart, trenér Hlízova: V derby proběhla vendeta za nějaký zápas ještě v pravěku v I. B třídě. Celá vesnička tím několik měsíců žila. Svoje hráče jsem na opravdu specifické prostředí připravoval cely týden, ale stejně jsme tomu podlehli. Někteří opravdu zkušení hráči mi pak tvrdili, že tohle ještě nikdy nezažili. Není náhoda, že domácí doma uflákají každý tým a venku dostanou skoro všude na zadek. Svými nezvládnutými emocemi jsme si ve druhém poločase prohráli zápas, který jsme měli minimálně zremizovat, ale necháme se rozhodit a stalo nás to body. Začali jsme dobře, ale ve dvou šancích jsme zaváhali a vzápětí jsme z jasné penalty po standardce prohrávali. Vyrovnali jsme po penaltě na Maxu. Druhý poločas se nesl v provokování, simulování a o fotbal se vůbec nejednalo ani z jedné strany. My jsme se nechali po několika sporných rozhodnutích zbytečně vyprovokovat, začali se hádat a tím bylo po nás. Druhý gól jsme dostali po dvou třech hrubých taktických chybách a domácí už si to uleželi a usimulovali. Když Růžička patnáct minut před koncem z metru netrefil ve stoprocentní šanci bránu, bylo hotovo. Zaráží mě, že nám likvidačním zákrokem po odehrání na stojnou nohu zraní hráče a je to pouze alibisticky žlutá karta.