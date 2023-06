„Měli bychom snad už být v klidu,“ potvrdil hrající kouč Pšovky Jan Studený, který přiznal, že s týmem poočku sledovali nakonec úspěšné záchranářské snažení béčka druholigové Příbrami v divizní skupině A. Právě jeho pád by ještě nechával Mělnické v napětí i do závěrečného kola (doma proti Staré Boleslavi).

V Nymburce by vzhledem k tristní venkovní bilanci hosté před zápasem bod i brali. Nebýt nezvládnutého závěru, mohli mít i tři. „Trochu jsem se bál, že nevydržíme, což se stalo. Posledních dvacet minut jsme toho už měli plné zuby. Bohužel v utkání jsme měli i plno situací, kdy jsme mohli přidat třetí gól, ale to se nepovedlo. Po zbytečných ztrátách to na nás domácí v závěru neustále valili,“ řekl k utkání Jan Studený.

Právě on se shodou okolností „namotal“ k penaltovým situacím na obou stranách. Po faulu na něj otevřel skóre Dvorný. V samém závěru se ale po nastřelené ruce pískalo proti jeho týmu. „Nestihl jsem si dát ruce za záda a trefilo mě to do ruky, která ale byla u těla. Na druhou stranu jsem se trochu i divil, že rozhodčí odpískal penaltu na mě, nebylo to nic hrozného,“ souhlasil Jan Studený, že pískat se nemusela ani jedna. O to více pak litoval šancí, ze kterých hosté mohli přidat třetí gól.

Podle domácích byla remíza spravedlivým vyjádřením dění na hřišti. „Věděli jsme, že nastoupíme proti soupeři, který si zakládá na defenzivě, ale plán, jak si s tím poradit, jsme plnili jen chvíli,“ přiznal jeden z dvojice nymburských trenérů Radek Hanuš.

„První poločas jsme prospali a soupeř ze třech návštěv našeho pokutového území vytěžil poločasové vedení 2:0. Druhá půle přinesla zlepšení, ale stále jsme se k ohrožení branky Pšovky dostávali příliš složitě. Soupeři docházely síly a z našeho tlaku jsme dokázali zápas srovnat. Rozdělení bodů je pro všechny po strašném průběhu asi zasloužené,“ zhodnotil remízové utkání kouč Polabanu.

Polaban Nymburk – Pšovka Mělník 2:2 (0:2)

Branky: 89. Hobík, 90+4. z pen. Vacík – 24. z pen. a 36. Dvorný. Rozhodčí: Kovář. ŽK: 0:1. Diváci: 100.