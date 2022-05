Pokud by se dohrála některá z předešlých sezon, nemusel už hlízovský celek v A-třídní soutěži možná ani být. V obou případech ji totiž končil celkem suverénně na prvním místě. Po odeznění covidové hrozby už to ale úplně bezchybné není. Na soutok přijela návštěva z dalekého Kutnohorska dokonce po dvou kolech bez výhry. A stejně jako týden předtím odjela s porážkou a bez vstřeleného gólu.

„S Hlízovem to bylo velmi kvalitní utkání. Od první minuty se hrálo ve slušném tempu,“ ocenil hrající trenér Pšovky Jan Studený. „První půle byla celkem vyrovnaná, hosté si žádnou šanci nevytvořili, hrozili pouze ze standardních situací, které jsme si pohlídali. Směrem dopředu jsme byli aktivnější. Dařilo se nám hlavně po stranách a vytvořili jsme si několik slušných šancí. Škoda, že jsme využili jen jednu,“ vrátil se k prvnímu poločasu.

Ve druhém už se s týmem musel více zaměřit na bránění. „Nedařilo se nám udržet míč na polovině soupeře a tím jsme se dostávali pod tlak. Postupem času nám docházely síly a už jsme se nedostávali do tolika šancí. Hosté měli šanci na vyrovnání asi deset minut před koncem, ale naštěstí ji nedokázali využít. Nakonec se nám dvě minuty před koncem podařilo po standardce vstřelit pojišťovací branku. Závěrečný tlak hostů už jsme zvládli a zaslouženě vyhráli,“ dodal Jan Studený.

FOTO: Sokoleč vzala na kolotoč FC Mělník, ten v poločase odstoupil

Trenér Hlízova David Linhart po utkání prozradil, že v Mělníku zkoušel tým oživit změnou herního stylu. „Do utkání jsme vstupovali s taktikou, že nebudeme moc napadat a hrát důsledně v bloku. Změnili jsme i rozestavení a podle mě nám to docela vycházelo. Hra byla první poločas vyrovnaná, ale opět jsme nesmyslně inkasovali po dlouhém míči, který jde do zformované obrany, ale my z něj přesto dostaneme gól. Jako už asi tři zápasy po sobě. Druhý poločas jsme se vrátili k našemu obvyklému rozestavení, soupeře presovali a vlastně jsme ho zamkli na jeho půlce. Ale bez větších šancí. Druhý gól už jsme dostali při hře vabank, kdy jsme vysunuli stopera dopředu. Ale opět naprosto zbytečný po nepřerušeném brejku a propadnuté standardce,“ litoval dvou inkasovaných gólů hlízovský trenér David Linhart.

„Bylo to vyrovnané utkání a rozhodla lepší práce domácích v obou vápnech. Máme obrovský problém vstřelit gól i na tréninku při triviálních kombinacích, a někteří hráči, kteří by měli tým táhnout, jsou z formy - jak fotbalově, tak kondičně. Už jsme tenhle týden začali dobíjet baterky a budeme v tom pokračovat, protože tuhle výsledkovou mizérii můžeme zlomit jenom návratem k tvrdé práci a dobré kondici, na které jsme to měli založené,“ přidal kouč Hlízova.

Žádné čáry! Dynamo "ugrilovalo" lídra, tomu chyběla hlavní zbraň

23. kolo: Jesenice – Čelákovice 4:0 (17. z pen., 35. a 51. Novotný, 33. Mráz), Sokoleč – FC Mělník nedohráno, hosté o poločase za stavu 8:0 odstoupili, Průhonice – Divišov 7:1 (53. a 81. Hochman, 4. Štěpnička, 28. Vosátka, 53. Neuberg, 61. Bureš, 74. Jemelík – 62. Pekárek), Rejšice – Pěčice 3:2 (55., 73. a 79. Mynář – 16. Šťastný, 57. Makovec), Mn. Hradiště – Luštěnice 2:1 (39. Vegricht, 74. z pen. Sabol – 51. Hrynčuk), Čáslav B – Záryby 5:0 (2. Vančura, 32. Chábera, 36. Hannich, 43. Dastych, 66. Havrda), D. Bousov – Sn Poděbrady 0:1 (30. Sekera), Pš. Mělník – Hlízov 2:0 (19. Šmíd, 88. Miřatský)