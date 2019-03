Dynamovci po dvou soupeřích z nižších příček tabulky udrželi na uzdě i třetího jarního soupeře. A tentokrát rovnou toho nejsilnějšího. Na hřišti vedoucího Komárova vyšperkoval třetí čisté konto v řadě úspěšný penaltový rozstřel, během kterého se u puntíku vystřídaly kompletní jedenáctky a rozhodující penaltou se odměnil brankář Zavadil.

„Hrajeme ze zabezpečené obrany a útočníků je všude málo,“ usmíval se trenér Dynama Daniel Kaplan nad souhrnnou jarní bilancí 1:0 ze tří zápasů.

Nezastíral, že také v Komárově jeho tým až na jednu nebezpečnou akci v každém poločase šancemi spíše šetřil. „Hrálo se převážně na naší půlce. Ale ani domácí se do jasných možností zase až tolik nedostávali. Co přes obranu dirigovanou zkušeným Vorlem prošlo, chytil Zavadil, nebo soupeř netrefil bránu,“ charakterizoval Kaplan ráz zápasu, který přinesl půlmistrovi teprve druhou porážku v ročníku.

„Naštvaní můžeme být jen na sebe. Šance jsme měli, nebylo jich mnoho, ale byly. Pouze škoda, že jsme je nedokázali vyřešit více v klidu,“ trpce se pousmál brankář Komárova David Grunt, který se s nulou nejvíce zapotil hned zkraje utkání, kdy Křtěnovi vytáhl přímý kop. „Dva body u prvního je úspěch,“ mnuli si ruce hosté.

RADOST ODŠPUNTOVAL DEBUTANT Z DOROSTU

Do Semic pojedeme bez některých pilířů sestavy, budeme muset nasadit dorostence – co se před zápasem Pšovky na hřišti přímého konkurenta v boji o záchranu mohlo zdát jako komplikace, se nakonec ukázalo být trumfem.

Právě nejmladší člen sestavy Miroslav Havrlík ozdobil svůj debut v základu áčka vítěznou brankou. Navíc ji dosáhl v době, kdy se hosté po vyfaulování Dvorného téměř poločas bránili o deseti.

„Od začátku vyhrocený a těžký zápas jsme zvládli. Kluci včetně dorostenců do toho dali všechno,“ ulevil si hrající kouč Pšovky Miloš Mrvík, po jehož akci v závěru padl z hlavy Havrlíka jediný gól utkání. „Trochu šťastný, ale velmi důležitý,“ uvedl s tím, že po vyloučení měl soupeř herně navrch a nakonec příznivý výsledek Pšované víceméně ubojovali.

Záryby po porážce a výhře dosáhly v Rejšicích na dva body v penaltách. Soupeři to na jaře ze hry zatím nestřílí. Na gól z penalty odpověděl Šašek.

Hosté byli v prvním poločase nebezpečnější, ale Šťovíčkova prudká hlavička jen ofoukla prach z rejšického břevna. Kiks domácího brankáře Jíry nepotrestal Brabec, z brankové čáry vykopával Jon. Jíra to spoluhráčům oplatil ve 28. minutě, kdy na čáře vychytal největší šanci zárybského Paličky. To už domácí vedli, penaltu po faulu na Fidricha proměnil Stanislav Pitloun. Záryby odpověděly za 13 minut ze svého prvního rohu. Paličkův centr usměrnil hlavou do sítě František Šašek.

Druhá půle byla fotbalově dlouho o ničem a plná chyb. Rejšice alespoň soupeře přestaly pouštět do šancí. Až v poslední desetiminutovce přece jen mohly oba celky rozhodnout. Jíra vychytal Brabcův samostatný nájezd z úhlu, Maňasovu ránu do šibenice zase vyškrábl na roh zárybský brankář Šulc.

„Úvod nebyl z naší strany špatný, pak jsme ale neudrželi míč a soupeř nás nakopávanými míči zatlačil. Po přestávce jsme oživili hru prostřídáním, byli jsme častěji na míči. Bod je doma v boji o záchranu málo,“ uvědomoval si rejšický kouč Zdeněk Jakubec.

Druhý bod v rozstřelu získaly jasně Záryby, které ani jednou nezaváhaly, zatímco Šulc vychytal Jona i Zemana. „Zápas moc krásy nenabídl, bylo to hlavně o soubojích a bojovnosti. Nedali jsme tři tutovky z malého vápna, aspoň se k nám přiklonilo štěstí v penaltách. Omladili jsme mužstvo, máme tu řadu devatenáctiletých kluků z Brandýsa či Neratovic a dva body bereme,“ uvedl trenér hostů Petr Vlk.

SKUPINA A

Komárov – Nelahozeves 0:1 np

Rozhodčí: Procházka. ŽK: 0:1. Diváci: 220.

SKUPINA B

Rejšice – Záryby 1:2 np (1:1)

Branky: 21. Pitloun z pen. – 34. Šašek. Rozhodčí: Sandev. ŽK: 0:2. Diváci: 55.

Semice – Pšovka 0:1 (0:0)

Branka: 86. Havrlík. Rozhodčí: Pudil. ŽK: 3:4. ČK: 47. Dvorný – Pš. Diváci: 100.

LUBOŠ KURZWEIL, KAREL JEDLIČKA