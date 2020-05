Sportovní areál v Horních Počaplech bude v sobotu od 10.30 hodin svědkem společné přípravy fotbalistů mělnické Pšovky a Vysoké. Svěřenci kouče Jana Studeného se na stejné místo vrátí ještě o týdne později duelem s Kralupy, 6. června změří v Byšicích do třetice síly s účastníkem I. B třídy. „Trénujeme stejně jako v sezoně dvakrát týdně. Pauza už byla dlouhá, taková druhá zimní přestávka. Na klucích je vidět, že mají chuť, a je to znát i na docházce, chodí kolem dvaceti lidí,“ pochvaluje si trenér Studený.

Pouze u tréninků nehodlají zůstat ani další účastníci z druhé nejvyšší soutěže, která se na Mělnicku hraje. Zárybští se zatím scházejí jednou týdně k fotbálku, 6. června ovšem navíc přidají i výjezd k přátelskému utkání s Kunraticemi (pražská I. A třída). „Týden nato buď ještě jeden přátelák, nebo si zahrajeme kombinovaně A plus B tým a ukončíme sezonu,“ informoval o dalším programu hrající asistent trenéra Daniel Krulich.

Na Dynamu plánují i turnaj

V Nelahozevsi v těchto dnech zintenzivnili přípravu na dvě tréninkové jednotky týdně. „Je to hlavně pro radost, aby se kluci dostali ven a po dvou měsících znovu dělali to, co je baví. Na první trénink bylo narváno, teď nás chodí okolo deseti, což je myslím i tak úspěch,“ hlásil trenér Daniel Kaplan společně s tím, že s týmem dbá na veškerá nařízení a doporučení. „Samozřejmě nechodíme do šaten a nevyužíváme sprchy. Vše probíhá venku, odtrénujeme a kluci zase jedou domů.“

Ve výhledu jsou i zápasy – 6. června v Českých Kopistech (I. B třída Ústeckého kraje), 14. června s Všestudy. Pokud to okolnosti dovolí, 20. června chtějí na Dynamu uspořádat turnaj, na který by rádi pozvali týmy kralupského FK 1901, Libčic a Chaber. „Ani nevím, jestli to nyní můžeme už takto prezentovat, vše se bude odvíjet podle toho, co všechno bude v té době povolené,“ uvedl kouč.

Jak Mělnický deník ověřil u vedení okresního fotbalového svazu, jdou přátelské zápasy domluvené nyní mezi oddíly zcela mimo FAČR. „Jestli se spolu domluví, může být, ale ani je oficiálně nemůžeme obsazovat rozhodčími,“ sdělil předseda svazu Jiří Kabyl.

Jediným z okresního kvarteta, který se v dohledné době nechystá nastoupit k žádnému utkání, je podle informací asistenta Pavla Dohnala mělnický FC. „Zatím jsme se ještě ani nesešli k tréninku. Řešíme, jak to vůbec v dané situaci bude,“ reagoval na dotaz.