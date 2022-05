S marodkou se potýkající Bousov začal odvážně a půl hodiny nepustil Pšovku do svého území. Do koncovky se dostával především Keszeg, jenže zimní posile z Kosmonos se nepodařilo seřídit mušku celý zápas. V 9. minutě vypíchl ztlumený centr ještě před hostujícím brankářem těsně vedle brány, přestřelil pak hlavou po Stejskalově centru a v dalším průběhu i dvakrát nohou z dobrých pozic. „Bousov se zvedl díky technickým hráčům, které v zimě získal,“ uznal hrající kouč hostů Jan Studený.

„Doma si věříme, že dokážeme dostat soupeře pod tlak a ani proti prvnímu mužstvu jsme nebetonovali. Hodně nám pomůže na prostředku Zdeněk Bělík, který podrží míč a víme, že to přes něj můžeme hrát a tlačit se do zakončení,“ uvedl domácí trenér Luděk Holub.

Pšované nahodili motory až v závěru poločasu, jenže rozjeli jen festival zahozených šancí. Únik Dvorného zlikvidoval bousovský brankář Gereg ve spolupráci s Františkem Klímou, Šára zakončil samostatný nájezd nepřesnou křížnou střelou. Nejblíže gólu byl Rostislav Šmíd, který ve 39. minutě šikovně usměrnil přízemní centr zleva do břevna.

Třetí liga se vzdálila. Neratovickou zkázu ve Štětí dokonal Vokoun

Hned po přestávce vyzval Šára zcela volného Dvorného, který přestřelil. Po delší vyrovnané pasáži nastřelil v 70. minutě znovu břevno z těžkého úhlu Šmíd.

Vidět byl i střídající Rypka. Nejprve z rychlého brejku vyzval veterána Miřatského, jenž zblízka nepotvrdil pověst kanonýra, a v posledních vteřinách nastaveného času vyrážel Gereg Rypkovu bombu z úhlu na roh. Jeho odvrácením si Bousov definitivně zajistil čisté konto a cenný bod s jedním z lídrů.

„Nebudu říkat, že je pro nás bod ztráta. Zápas byl herně vyrovnaný, ale šancí jsme měli na tři body dost. Domácí toho tolik neměli, vzadu jsme je dokázali pokrýt,“ uvedl trenér Pšovky Jan Studený.

„Poslední dobou hrajeme dobré zápasy, ale neproměňujeme šance. Začalo to Luštěnicemi, pokračovalo v Poděbradech i Hlízově, kde jsme po výborném výkonu dostali gól ke konci. Trochu jsem se stejného scénáře obával, ale ukopali jsme to a nakonec jsem za bod rád,“ prohlásil bousovský Luděk Holub. „Záchrana je letos velký rébus, potřebujeme uhrát co nejvíc bodů a po jednom se to sbírá těžko. Jedeme do Čelákovic, které jsou těsně před námi, tak uvidíme. Byla by škoda, kdybychom s tímhle kádrem měli A třídu opustit.“

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

Dolní Bousov – Pšovka Mělník 0:0

Rozhodčí: Mrázek. ŽK: 2:0. Diváků: 136. Střely na bránu: 3:4. Rohy: 2:7.

Dolní Bousov: Gereg – T. Šolc, Hrdý, F. Klíma, Polák – Honc, Bělík, Keszeg (90. Dorotík), Stejskal (73. Merva) – O. Klíma (27. J. Šolc), Pavliš (86. Holub).

Pšovka Mělník: Čížek – Beneš, Mihalík, Studený, Grabmüller – Dvorný (74. Rypka), Šára (81. Chytil), Šimandl, Šmíd – Pokorný (77. Miřatský), Havel.