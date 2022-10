Kdo se s příchodem na zápas omeškal, mohl litovat, že přišel o to nejdůležitější. Domácím se po pohledných akcích podařilo dvakrát v rozmezí pěti minut skórovat. „S tím jsme do zápasu šli, pokusit se dát co nejdříve branku. To nás uklidnilo. Poté jsme trochu polevili a hosté se dostali více do hry, ale bez vážnějšího ohrožení naší branky,“ liboval si hrající trenér Pšovky Jan Studený.