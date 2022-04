Pro Pšovku byl zápas s Pěčicemi stejnou písničkou jako ten předešlý v Divišově. „Herně jsme byli lepší. Soupeř dobře bránil a my museli hrát do plných, což nám moc nejde. Šancí jsme měli docela dost, ale vždy nám chyběl kousek k první brance,“ charakterizoval zápas hrající kouč domácích Jan Studený.

Jeho tým se dočkal kýženého ovoce až s penaltovým střetem brankáře Dufka se Šmídem deset minut po změně strany. „Ve druhé půli jsme zvýšili tlak, nakonec jsme jedinou branku vstřelili z penalty. Po ní jsme pokračovali v dobývání, ale pojišťovací branku už jsme nepřidali,“ pokračoval Studený.

On sám už byl v té době kvůli zranění ze hřiště pryč, v závěru tak musel pouze sledovat bránění hubeného vítězství. „Sami jsme se dostali pod tlak, když jsme dělali zbytečné fauly a hosté nás ještě dokázali potrápit.“

Libiš má první jarní výhru. Už byla nezbytná, hlásil provizorní kouč Zvonič

Pěčice, které po last minute skalpu Záryb na úvod jara na další zisk zatím čekají, se v Mělníku představily pouze se dvěma mladíky na lavičce. Nejen proto byla těsná porážka od jednoho z předních týmů přijatelným výsledkem.

Bolela nakonec možná o to víc. „Těsnějším rozdílem už prohrát nejde, navíc z penalty,“ potvrdil zklamání vedoucí hostů Karel Ramharter. „Potýkáme se s dlouhodobou marodkou řady hráčů. V hodně nekompletním složení jsme proti soupeři z čela tabulky nepodali výkon, za který bychom se měli stydět,“ dodal. Ke klíčovému momentu utkání už se vracet nechtěl, byť o penaltě, z níž padl gól, si hosté mysleli své. Pískat se podle nich daly dvě úplně jiné, na každé straně po jedné.

Souboj o první jarní výhru dopadl po týden starých remízách o poznání lépe pro rezervu Čáslavi. Ta i s gólovým příspěvkem teprve patnáctiletého debutanta mezi dospělými porazila mělnický FC 4:1.

Stoper si počkal týden na vítěznou ránu, Neratovice vysvobodily standardky

Víc než o rekordně mladém střelci nakonec rozdílového gólu ale hosté, kteří sami rovněž dávají prostor dorostencům, po návratu řešili výkon rozhodčích. „Co předvedli pan hlavní a jeho asistenti, je do nebe volající. Nesmyslné ofsajdy, na jedné straně fauly, na druhé ty samé neodpískané a nakonec červená karta (v 51. min. za oplácení),“ zlobil se trenér Jan Liška, pro kterého prý šlo v první sezoně na lavičce dospělého týmu o jasně nejhorší zkušenost. „Nemám chuť ani nic hodnotit. Kluci hráli velice dobře, ale bohužel proti dvanácti hráčům, a to je těžké.“

Podle domácího Lukáše Jirků se vítězství nerodilo až tak snadno, jak by napovídal konečný výsledek. „Hosté nás ohrožovali dlouhými nákopy, které nám dělaly příliš mnoho problémů a v obranné fázi jsme si nebyli tolik jistí. Když jsme odcházeli v poločase do kabin, kdy jsme chvíli před přestávkou obdrželi gól, tak jsem se obával, abychom utkání zvládli. Kluci ale druhý poločas zvládli, a tak jsme dovedli utkání do vítězného konce,“ radoval se Jirků. „Utkání mohlo skončit ještě větším rozdílem. Na druhou stranu ale nutno uznat, že soupeř také nějaké šance měl, ale Beran nás podržel,“ chválil jednotlivce i celý tým kouč vítězů.

Přesně v duchu zrcadlově odlišných dosavadních jarních výsledků skončil zápas mezi rozjetým Slovanem Poděbrad a návštěvou ze Záryb. Domácí ani ve čtvrtém kole nepoznali hořkost porážky. Naopak si smlsli čtyřmi góly a potřetí v řadě žádný neinkasovali.

19. kolo: Průhonice – Čelákovice 4:0 (66. a 75. Jemelík, 11. Bureš, 34. Hochman), Rejšice – Sokoleč 0:3 (56. a 64. Křivánek, 13. Provazník), Mn. Hradiště – Jesenice 2:0 (27. Majdl, 79. Horák), Čáslav B – FC Mělník 4:1 (12. Čáp, 29. Hybler, 78. Dastych, 82. Lebduška – 42. Válek), D. Bousov – Divišov 4:0 (42. a 58. Bělík, 17. Keszeg, 77. Šolc), Pš. Mělník – Pěčice 1:0 (54. z pen. Dvorný), Hlízov – Luštěnice 3:0 (6. Vyhnánek, 25. Šesták, 36. Růžička), Sn Poděbrady – Záryby 4:0 (16. Borovička, 33. Štěpánek, 52. Magera, 88. Hron)