Fotbalisté Pšovky se po odloženém utkání v Poděbradech představili po delší době na hřišti soupeře. V Hlízově z toho byla proti tabulkovému sousedovi porážka 1:3. David Bursa svým třetím gólem v sezoně výsledek už jen kosmeticky upravoval.

„Z naší strany to nebyl úplně špatný výkon, alespoň na bod to ale bylo pořád málo,“ hodnotil duel hrající trenér Pšovky Jan Studený.

Domácím lépe vyšel vstup do utkání. Vedením se uklidnili hned v 7. minutě, v nastavení prvního poločasu pak přidali druhý zásah. „Góly jsme soupeři darovali nedůrazem ve vápně,“ mrzelo Studeného. „Sami jsme se dostali do několika příležitostí, ale nedokázali jsme vyřešit finální fázi,“ dodal k prvnímu poločasu.

Ve druhém padlo po jedné brance na každé straně. „Domácí měli víc ze hry, po hodině hry přidali třetí branku po rohovém kopu. Nám se ještě povedlo snížit a v závěru utkání jsme měli ještě pár příležitostí zápas trochu zdramatizovat, ale to už se nám nepovedlo. Domácí zaslouženě vyhráli,“ dodal Jan Studený.

Jeho domácí protějšek David Linhart označil za rozhodující gól do šatny na 2:0. „Výborně jsme začali, hned v první minutě jsme měli stoprocentní šanci, kterou jsme neproměnili, ale v sedmé minutě už jsme se Šestákem ujali vedení. Po dvou nucených střídáních jsme trochu vypadli ze hry, než jsme se se změnami srovnali, ale zápas jsme rozhodli v nastavení první půle, kdy dobře hrající Filip Tichý po individuální akci hezky odcentroval a Martin Šváb to zavřel na zadní tyči. Chvíli po půlce jsme dali na 3:0 a nebylo už asi co řešit,“ komentoval průběh utkání hlízovský trenér.

„Mrzí mě, že jsme se potom soupeři přizpůsobili a dokonce si nechali dat úplně zbytečný gól na 3:1,“ litoval Linhart. „Pomohl nám návrat Petra Zdeňky po zranění, ale těch okének zejména v rozehrávce je na můj vkus poslední zápasy dost a lepší soupeř by nás asi potrestal více,“ dodal kouč vítězů.

Hlízov – Pšovka Mělník 3:1 (2:0)

Branky: 7. Šesták, 45+1. M. Šváb,, 60. Maxa – 77. Bursa. Rozhodčí: Kubečka. ŽK: 2:2. Diváci: 50.