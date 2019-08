Kralupští nevstoupili do utkání s třetím týmem uplynulého ročníku soutěže příliš dobře. Pravděpodobně nováčkovská nervozita a očekávání, jak bude vypadat hra v krajské soutěži, zapříčinily ustrašený výkon v úvodních dvaceti minutách zápasu. Toho dokázali využít hosté. Na přesný centr z levé strany si naběhl do velkého vápna Kořínek, který hlavou v 8. minutě otevřel skóre.

„Ze začátku to vypadalo, že dostaneme pět branek. Chlapci z Chotětova na nás trošku vlítli. Jelikož jsme jako nováček, tak někteří naši kluci nepochopili, co mají na hřišti dělat,“ objasňoval později vlažnější rozjezd trenér Kralup David Hemr starší.

Blýskáním na lepší časy se ukázala tyč nastřelená Mrázem, který se dostal do zakončení po chybě hostující obrany. Ve 26. minutě vykopával z brankové čáry na roh hostující obránce jistou branku. K zahrání následného rohového kopu se nepostavil nikdo jiný než Pavel Mráz. K překvapení všech skončil jeho centr až za zády hostujícího brankáře – 1:1.

Ve 35. minutě velmi agilní hostující Korejza zakončoval v obrovské šanci před kralupským brankářem těsně nad domácí svatyni. Od druhé poloviny prvního poločasu se hra vyrovnala.

Také druhému úderu nováčka předcházel rohový kop. V 55. minutě na Mrázův centrovaný balon hostující Ulman nedosáhl, ve vápně se nejlépe zorientoval Dominik Menčl a poslal Kralupy do vedení.

Od té chvíle domácí na hřišti kralovali. Obrana hrála na jistotu a čekalo se na brejky. Jeden takový vyšel v 84. minutě. Mráz na vlastní polovině hřiště převzal míč od spoluhráče a po dlouhém sprintu až na hranici velkého vápna Chotětova výborně pobídl do šance Davida Weinera, který se nemýlil a prostřelil Ulmana na 3:1.

V průběhu zápasu zlepšený výkon si pochvaloval i trenér Hemr. „Za dvacet minut už to bylo lepší, srovnali jsme se, z kluků spadla tréma a začali hrát to, co hrajeme vždycky. První zápas vyšel, takže velká spokojenost,“ dodal.

Kralupy 1901 – Chotětov 3:1 (1:1)

Branky: 28. Mráz, 56. Menčl, 84. Weiner – 8. Kořínek. Rozhodčí: Brýl. ŽK: 3:1. Diváci: 125.

JAN SLÁMA