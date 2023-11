Fotbalové stadiony sice po ukončení podzimní části definitivně osiřely, přesto se bude fanouškům na závěr sezony servírovat ještě jeden fotbalový chod. O své slovo se totiž hlásí UEFA Regions´ Cup.

Výběr Středočeského krajského fotbalového svazu (v modrém) podlehl ve finále národní kvalifikace UEFA Regions' Cupu reprezentaci Zlínského kraje 0:1 po pokutových kopech. | Foto: Michal Pavlík

Výběr středočeského svazu čeká na úvod náročná bitva s Vysočinou. Utkání se odehraje v sobotu 25. listopadu 11 hodin na umělé trávě v Humpolci. Tedy ve stejném městě, kde Středočeši při spanilé jízdě během své premiérové účasti prohráli v červenci 2022 finále na penalty se Zlínským krajem. Ten se později probojoval další fází kvalifikace až na závěrečný turnaj ve španělské Galícii, kde mu po výhře a dvou remízách smolně uniklo finále.

Účast na oficiálním mistrovství Evropy amatérů je pro všechny hlavní motivací také před startem letošního ročníku. Reprezentace největšího českého kraje do něj vstupuje s novým realizačním týmem, hlavním trenérem je bývalý reprezentant a předseda okresního svazu na Praze-západ Jan Rajnoch.

Ten se už před prvním ze dvou společných tréninků nechal slyšet, že výběr tvoří hlavně hráči z divizí a krajského přeboru. „Nominace nebyla jednoduchá, protože jsme viděli opravdu kvalitní hráče. Bohužel nešlo mít více tréninků, abychom třeba i něco nacvičili. Řekli jsme si akorát principy hry a co chceme hrát,“ prozradil Jan Rajnoch po srazu na hřišti v Jílovišti v tomto týdnu.

Sestřih finále národní kvalifikace UEFA Regions Cupu 2022/23, ve kterém výběr SKFS prohrál po bezbrankovém průběhu na penalty:

Zdroj: Youtube

Před ostrým utkáním musel nominaci zúžit. Nejpočetnější zastoupení mají kluby z Komárova a Dobrovice, které dodaly po třech hráčích. „Líbili se nám všichni kluci, ale bohužel jsme některé nemohli nominovat. Všem jsem ale řekli, ať počítají s tím, že jsou na telefonu. Pokud se postoupí, tak se na jaře může stát cokoliv. Budeme mít další tréninky,“ přiblížil Rajnoch.

Sobotní utkání na umělé trávě bude pro jeho tým krokem neznáma. Jako jeden z finalistů minulého ročníku byl totiž nasazený přímo do druhého kola. Soupeř už naproti tomu do soutěže zasáhl, v úvodním kole vyřadil po výsledku 3:1 sousední Jihomoravský kraj. „Nevíme, co nás čeká, což je v tomto směru trochu složité, ale i hráči se těší. Věřím, že to zvládneme. Je to pro nás všechny skvělá zkušenost,“ těší se Jan Rajnoch.

Nominace Středočeského KFS na zápas proti Vysočině