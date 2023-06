Kosmonosy B – Benátky B 3:1 (2:1)

Miloš Marek, trenér Kosmonos B: Do utkání jsme vstoupili dobře a v 11. minutě jsme dali gól. Potom se hra vyrovnala i díky dobře hrajícímu mladému mužstvu hostí, které z brejku vyrovnalo. Po další naší hezké akci ze strany předložil dobře hrající Taras před bránu nabíhajícímu Stachovi, a ten nadvakrát zakončil akci gólem. Druhý poločas soupeř posílil útok a snažil se nás presovat už od našeho vápna. Hra se spíše odehrávala od vápna k vápnu bez vážnějších akci. Už ke konci zápasu po jednom z našich brejků ve středu hřiště přesprintoval obranu hostí Husák, který byl následně sražen k zemi neobratným zákrokem. Hostující brankář ho mimo pokutové území kopnul ve výskoku do hlavy a viděl červenou kartu. Do branky musel hráč. Úplně na závěr jsme po skrumáži ve vápně dali třetí gól. Soupeř má mladé dobře hrající hráče a věřím, že jeho výkon půjde příští sezonu ještě nahoru. Pokud dostaneme povolení od krajského svazu, budeme ve středu předehrávat utkání v Mělníku.

Lukáš Došlý, trenér Benátek B: První půle byla herně vyrovnaná, domácí měli ale nebezpečnější průniky do vápna a dokázali vstřelit dvě branky, my bohužel jen jednu. Po změně stran jsem měli výraznou herní převahu, ale nedokázali jsme vstřelit vyrovnávací branku. Jasný gól Outěřickému vytáhl zázračně ze šibenice domácí brankář Klíma. V závěru jsme hráli vabank, ale vyběhnutí jinak dobře chystajícího Ulricha skončilo knockoutem útočníka a červenou kartou. Je to škoda, ztrácíme body v zápasech, kdy jsem herně lepší, ale střelecky se trápíme. Gratuluji domácím k výhře a hlavně k postupu, jsou jasně nejlepším týmem soutěže.